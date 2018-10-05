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Rektör Çomaklı Öğrencilere Aşure ikram etti

Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof.

Dr. Ömer Çomaklı ve yönetimi, Muharrem ayı vesilesiyle öğrencilere ve üniversite mensuplarına aşure ikram etti.


Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı tarafından hazırlanan aşureye öğrenciler yoğun ilgi gösterdi. Birlik, beraberlik ve kardeşlik duygularının pekişmesini sağlamak amacıyla birçok etkinlik düzenlediklerini belirten Rektör Prof. Dr. Ömer Çomaklı, Allah'ın izzet ve ikramının çoğaldığı Muharrem ayı yediden yetmişe herkesi birleştirir, kaynaştırır, dayanışmaya ve iş birliğine vesile olur. Aşure, geleneğimiz de bir tatlı ikramı gibi görünmekle beraber, Anadolu'da asırlardır birlik, beraberlik, hoşgörü ve dayanışmanın bir sembolüdür. Aşurenin bir diğer özelliği de, bir kazanda kaynayan birbirinden çok farklı kuru yemişlerin bu kadar güzel bir tat oluşturmasıdır. Bu bize kardeşliği, birliği ve beraberliği hatırlatır” ifadelerini kullandı.


Aşure ikramı sonrasında stantları gezerek öğrencilerle sohbet eden Rektör Çomaklı, Atatürk Üniversitesini ziyaret eden Muş İmam Hatip Lisesi öğrencileriyle de hatıra fotoğrafı çektirdi.

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