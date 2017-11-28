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28 Kasım 2017 13:28

Rektör Çomaklı, Ostroh Academy Üniversitesi’nden gelen misafirleri kabul etti

Ukrayna Ostroh Academy Üniversitesi Beşeri Bilimler Fakültesi Dekanı ve beraberindeki heyet, Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof.

Rektör Çomaklı, Ostroh Academy Üniversitesi’nden gelen misafirleri kabul etti

28 Kasım 2017 13:28

Dr. Ömer Çomaklı’yı makamında ziyaret etti.


Ulusal ve uluslararası üniversiteler ile yapılacak işbirlikleri ile modern çağa ayak uyduran bir üniversite hüviyetine kavuşacaklarının altını çizen Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı: “Üniversiteler, değişmeyi ve gelişmeyi temsil ettiği için bilimde, fikirde, yorumda ve uygulamada daima yeni ve özgün olan şeyler ortaya koymalıdır. Yine üniversiteler, bilimsel zihniyete sahip olmalı ve bu anlayışı yerleştirerek bilgi ve bilim üretmelidir” dedi.


Çağın gelişmelerini, dönüşümlerini takip etmenin önemine değinen Çomaklı: “Bu konuda sağlam veri toplamalı, bunların ışığında bu küresel gelişmelere intibakı doğru olarak sağlayacak tedbirleri almalı ve uygulamaya koymalıdır. Aksi takdirde çağa yetişmek ve hele hele ‘çağa yön vermek’ gibi çok yüksek bir idealin peşinde ne koşabilir, ne de o hedefe ulaşabilir. Bu anlayış çerçevesinde biz de tüm fakülte, birim ve araştırma merkezlerimizle geleceğe yön verecek çalışmalar üzerinde var gücümüzle çalışıyoruz. Bu ziyaretleri de üniversitemizi ve çalışmalarımızı dünyaya anlatmak için önemli buluyor, Ostroh Academy Üniversitesinden gelen misafirlerimize ziyaretlerinden dolayı teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.


İklim olarak benzer bir şehre geldiklerini ifade ederek sözlerine başlayan Ukrayna Ostroh Academy Üniversitesi Beşeri Bilimler Fakültesi Dekanı Doç. Dr. Dmytro M. Shevchuk: “Ostroh Akademisinin eğitim anlayışı, öğrencilerin girişimi ve eğitim sürecini zengin bir sanatsal ve kültürel etkinlik haline getirmek için üniversitenin liderliği üzerine kurulmuştur. Akademimizde, üniversitemizin kampüsleri, fakülte üyeleri ve misafirleri, zengin ve çeşitli iç dünyayla yaratıcı, aktif bir insan yaşamını tam olarak yaşama fırsatı buluyoruz. Küresel insan yaşamını pekiştirmek için çeşitli üniversitelere de ziyaretlerde bulunuyoruz. Bu kapsamda Atatürk Üniversitesini ziyaret etmekten ve Prof. Dr. Ömer Çomaklı’nın misafiri olmaktan mutluluk duyduk” ifadelerini kullandı.


Ziyaretin ardından Rektör Çomaklı, Beşeri Bilimler Fakültesi Dekanı Shevchuk’a çeşitli hediyeler takdim etti.




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