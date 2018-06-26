Rektör Çomaklı: “Ovit Tüneli Bizi Daha da Yakınlaştırdı”

Dr. Hüseyin Karaman, Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı’yı ziyaret etti.

Prof. Dr. Hüseyin Karaman’ı makamında ağırlayan Rektör Çomaklı: “Şehrimize yakın üniversiteler ile işbirliğine özellikle önem veriyoruz. Bu kapsamda geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açılan ve Erzurum ile Rize’yi birbirine bağlayan Ovit Tüneli ile iki şehir daha da yakınlaştı. Geçmişte ortak, güzel işler yapıldı ve bundan sonra da yatırımlarla bu birliktelik ivme kazanarak devam edecektir. Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi, bölgemizde akademik ve fiziksel alt yapısını büyük ölçüde tamamlamış, sadece bölgemizde değil, gelişim hızıyla ülkemizde adından söz ettiren bir üniversite hüviyetindedir. Bu vesileyle şehrimize gelerek bizi ziyaret Prof. Dr. Hüseyin Karaman’a teşekkür ediyor, kendisine ve ekibine başarılar diliyorum” diyerek sözlerini tamamladı.

İki şehir arasında yapılan köprülerle hem yolların hem gönüllerin bağlandığını dile getiren Dr. Hüseyin Karaman, üniversiteler arasındaki ortak faaliyetlerin arttırılmasına yönelik adımlar atılacağını, Atatürk Üniversitesi gibi köklü bir üniversitenin her türlü tecrübelerinden faydalanmaya hazır olduklarını belirterek misafirperverliğinden dolayı Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı’ya teşekkür etti.

Ziyaret, karşılıklı hediye takdimiyle son buldu.