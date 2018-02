Rektör Çomaklı, Pasinler’de halkla bir araya geldi

Dr. Ömer Çomaklı, Yeni Nesil Üniversite vizyonu kapsamında toplumla iç içe olma hedefine yönelik olarak Pasinler ilçesine ziyarette bulundu.

Dernek, vakıf ve STK’lardan sonra ilçelere de ziyaretler gerçekleştiren Rektör Çomaklı’nın ikinci ilçe durağı Pasinler oldu.

Rektör Çomaklı’nın ilçe sorunlarını dinlemek amacıyla ilçe halkı ve muhtarlarla bir araya geldiği toplantıya; Köprüköy Kaymakamı Murat Öztürk, Pasinler Belediye Başkanı Ünsal Sertoğlu, Pasinler Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Saltuk Buğrahan Ceyhun, kamu kurum ve kuruluş yöneticileri, ilçe parti temsilcileri, mahalle ve köy muhtarları ile vatandaşlar katıldı.

Pasinler Belediyesi Konferans Salonunda gerçekleşen toplantıda konuşan Prof. Dr. Çomaklı, konuklara öncelikle Yeni Nesil Üniversite Tasarım ve Dönüşüm Projesini anlattı. Söz konusu projenin, toplumun tüm unsurlarıyla iç içe olmayı hedeflediğini söyleyen Çomaklı, ziyaretler ve gerçekleştirilen toplantıların bu hedef doğrultusunda yapıldığını ifade etti.

Ziraat ve Veteriner Fakülteleri Her Zaman Halkımızın Hizmetindedir

Bilimin topluma faydalı bir değere dönüşmesi için çalışmaların son sürat devam ettiğini söyleyen Çomaklı, Atatürk Üniversitesinin geçmişten geleceğe uzanan bir misyonu, halka yönelik dönüşüm ve gelişimi ile destekleyici faaliyetlerinin olduğuna vurgu yaptı.

Rektör Çomaklı: “Atatürk Üniversitesi yönetimine geldiğimiz ilk günden itibaren adil, şeffaf ve her an hesap verebilir bir sistem tasarlamak ve parçası olduğumuz toplumla bütünleşmek için yoğun bir çaba içerisindeyiz. Her gün aynı şeyleri yapıp farklı sonuçlar bekleyemeyiz. Bu nedenle yürütülen proje ve stratejileri tekrar tekrar gözden geçiriyoruz. Yenilikçi bir üniversite olarak makamımızda oturmayıp sizlerle birlikte olmak ve sorunlara çözüm bulmak için çabalıyoruz. Bunun için sizlerin de destek vermesi ve fikirler sunması gerekiyor. İlçemizde tarım ve hayvancılığın temel ekonomik faaliyet olması sebebiyle, özellikle bu konulardaki sorunlara çözüm üretmeliyiz. Bunun için üniversitemizin Ziraat ve Veteriner Fakülteleri her zaman halkımızın hizmetindedir. Sorunu veya isteği olan çiftçilerimiz meslek yüksekokullarımız ile irtibata geçebilirler. Bilinmelidir ki; her meslek yüksekokulumuz bulunduğu ilçenin irtibat bürosudur” ifadelerini kullandı.

Rektör Çomaklı, konuşmasının ardından ilçe halkının sorun ve taleplerini dinledi. Genellikle tarım ve hayvancılık hususunda gelen soruların arasında çiftçiler, üniversiteden çifti eğitimi almak istediklerini beyan ettiler.

İlçeye hayvan hastanesi şubesinin açılması, toprak analizi, hangi toprakta hangi gübrenin kullanılması hususlarında talepleri olan vatandaşların ayrıca Pasinler Demirdöven Barajının sulama amaçlı kullanılabilirliği ve üniversitenin tohum üretimi konularındaki çalışmalarına katılmak istediklerini belirttiler.

Rektör Çomaklı ise yöre halkının bu taleplerinin hepsini en kısa zamanda değerlendireceklerini ve kesinlikle somut adımlar atılacağını ifade etti.

Çiftçilerle gerçekleşen toplantının ardından Pasinler Meslek Yüksekokuluna geçen Rektör Çomaklı, burada akademisyenlerle bir araya geldi. Yüksekokul Müdürü Prof. Dr. Saltuk Buğrahan Ceyhun’dan çalışmalar hakkında bilgi alan Çomaklı, meslek yüksekokulunun ilçe halkıyla bütünleşmesi gerektiğini söyledi.