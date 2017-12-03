Rektör Çomaklı, Rusya Temaslarını Tamamladı

Dr. Ömer Çomaklı, ziyaretin üçüncü gününde Voronej Tıp, Voronej Ziraat Üniversiteleri ile Tambov Teknik Devlet Üniversitesini de ziyaret ederek yöneticilerle görüştü.

Üniversitelerin eğitim yapılarını yerinde inceleyen Rektör Çomaklı, üniversitelerin yapacakları işbirliği ve değişim programları sayesinde hem eğitim seviyesinin artacağına, hem de kültürel bir zenginliğinin oluşacağına dikkat çekti.

Rektör Çomaklı ziyareti sırasında Mevlana programı kapsamında, Voronej Tıp, Voronej Ziraat Üniversiteleri ve Tambov Teknik Devlet Üniversitesi ile Atatürk Üniversitesi arasında Akademik İş Birliğini Programı ile öğrenci ve akademisyen değişim anlaşması imzaladı. Ayrıca üniversiteler arasında yapılacak ortak projeler hakkında da görüş birliği sağlandı.Yapılan anlaşma gereği öğrenciler ücret ödemeyecek ve öğrencilere burs verilecek.Voronej Ziraat Üniversitesi Rektörü Nikolay İvanoviç Bulghoyarov, Rektör Çomaklı’nın Voronej Ziraat Üniversitesinde Türk Kültürü Merkezi açma fikrini destekleyerek, eğitim için gelecek öğrencilerle yakından ilgileneceklerini söyledi.

Rektör Çomaklı,Voronez Ziraat Üniversitesi ile Atatürk Üniversitesinin özellikle Ziraat ve Veterinerlik alanında ikili işbirliği yapılmasına karar verildiğini belirterek, bu kapsamda her iki üniversitenin dekanlarının ve öğretim üyelerinin en kısa zamanda karşılıklı olarak gönderiminin yapılacağını ve bu alanlardaki işbirliğinin güçlendirilmesi ve hayata geçirilmesi için çalışmalar yapılacağını ifade etti.

Çomaklı, Atatürk Üniversitesi Tıp ve Ziraat Fakültelerinin Türkiye’nin en eski ve en gelişmiş fakültelerinden olduğuna dikkat çekerek, özellikle Ziraat Fakültesinin 60 yıllık geçmişe sahip, dünya sıralamasında ise hatırı sayılır bir seviyede olduğunu söyledi.

Tıp Fakültesinin faaliyetleri ve çalışma alanlarından da bahseden Prof. Dr. Çomaklı, Tıp Fakültesi ve Araştırma Hastanesinin, bölgesine ve çevre ülkelere geniş çapta hizmet verdiğini belirtti. Çomaklı Ayrıca, yılda ortalama 1 milyon kişiyle doğrudan ve dolaylı bir şekilde bağlantı kurulduğunu ifade etti.

Samimi ve dostane bir ortamda gerçekleştirilen toplantı sonrasında, bir sonraki toplantının Atatürk Üniversitesinde yapılmasına karar verildi.