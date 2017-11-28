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28 Kasım 2017 10:44

Rektör Çomaklı Spor Bilimleri ve Fen Fakültelerini yerinde inceledi

Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof.

Rektör Çomaklı Spor Bilimleri ve Fen Fakültelerini yerinde inceledi

28 Kasım 2017 10:44

Dr. Ömer Çomaklı, fakülte ve birim ziyaretlerine devam ediyor. Rektör Çomaklı, ziyaretlerinde dekanlar ve akademisyenlerle toplantı yaparak bilgi alışverişinde bulunuyor.


Bu kapsamda öğretim üyeleriyle bir araya gelen Çomaklı, çalışmalar ve faaliyetler hakkında bilgi aldı.


Birimlerin sosyal ve fiziki yapılarını da yerinde inceleyen Çomaklı öğrencilerin, eğitim kalitesinin artırılması ve eksikliklerin giderilmesi için gerekenlerin yapılacağını dile getirerek bu görüşmelerin belirli aralıklarla devam edeceğini söyledi.


Fizik ve Kimya Bölümleri, Türkiye’nin Sayılı Bölümlerinden


Öğrencilerin spor aktivitelerini daha iyi koşullarda yapabilmeleri için Spor Bilimleri Fakültesine ait olan açık ve kapalı spor alanlarının yeniden dizayn ederek eksikliklerinin giderildiğini belirten Rektör Çomaklı, Atatürk Üniversitesinin özellikle kış sporları başta olmak üzere birçok alanda başarılı olduğunu ve bu başarıların devamı için bütün imkânların kullanılacağını söyledi.


Ülkemizin bilim alanında yol kat edebilmesi için Fen Fakültelerine önemli görevler düştüğünü hatırlatan Çomaklı, Fizik ve Kimya bölümlerinin Türkiye’de bilim adamı yetiştirme açısından da önemli bir yere sahip olduğunu bunun için herkesin gayretli, dirençli ve ümitli olması gerektiğini sözlerine ekledi.




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