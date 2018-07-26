Rektör Çomaklı, Türkçe Yaz Okulu öğrencilerini kabul etti

Program kapsamında hem Türkçe öğrenimi gören hem de Türk kültürünü yakından tanıma fırsatı bulan öğrenciler Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı tarafından kabul edildi.

Türkçe Öğretimi Araştırma ve Uygulama Merkezi (ATATÖMER) bünyesinde yürütülen Türkçe Yaz Okuluna katılan öğrencilerin Prof. Dr. Ömer Çomaklı’yı ziyareti sırasında oldukça renkli anlar yaşandı. 17 ülkeden gelen 24 öğrencinin hepsiyle yakından ilgilenen Rektör Çomaklı, Türkiye Cumhuriyeti devletinin kendi alanlarında en önemli kurumları arasında yer alan Yunus Emre Enstitüsü ve Atatürk Üniversitesinin iş birliği ile düzenlenen bu programda dünyanın dört bir tarafından gelen kıymetli gençleri Erzurum’da ağırlamaktan mutluluk duyduklarını belirtti. Prof. Dr. Çomaklı sözlerine şöyle devam etti: “Biz hem millet hem de devlet olarak yeryüzündeki tüm insanların kendi vatanlarında özgürce yaşamalarını istiyoruz. İnsanların barış içerisinde ve kardeşçe yaşamalarının yolu ise birbirlerini tanımaktan geçiyor. Biz ne kadar birbirimizi tanırsak aramızdaki muhabbet o kadar artar ve birbirimize duyduğumuz hoşgörü de bu sayede gelişir. Sizler burada hem Türk kültürünü hem de farklı ülkelerden gelen arkadaşlarınızın kültürünü tanıma fırsatını buluyorsunuz. Bu tanışmanın aranızdaki dostluğun gelişmesine imkân sağlayacağını ve ülkelerinize döndükten sonra da burada kurduğunuz dostlukları devam ettireceğini ümit ediyorum.” ifadeleriyle sözlerini tamamladı.

Daha sonra öğrencilerin Erzurum ve Türkiye ile ilgili görüşlerini dinleyen Çomaklı, Erzurum’un kadim bir kültür kenti olduğunu ve öğrencilerin Erzurum’dan mutlu bir şekilde ayrılacaklarından emin olduğunu söyledi.

Türkçe Yaz Okulu öğrencilerinin ziyareti Rektör Çomaklı’nın misafir öğrencilere hediyelerini vermesi ve hatıra fotoğrafının çekilmesiyle sona erdi.