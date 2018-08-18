Rektör Çomaklı: “Üniversiteler, Toplumu Geleceğe Hazırlar”

Dr. Murat Türk, Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı’yı makamında ziyaret etti.

Ağrı’da gerçekleşen toplantıya katılmak üzere Erzurum’a gelen Prof. Dr. Türk, üniversiteler arasındaki iletişimi güçlendirmek, akademik ve idari işbirliklerine zemin hazırlamak için bu ve benzeri görüşmelerin oldukça önemli olduğunu belirtti. Üniversiteler arasında bilgi paylaşımı ile her türlü soruya ve soruna özgün çözümler bulmanın daha kolay olacağını, bu vesileyle ilişkilerin daha da güçleneceğini ifade eden Rektör Türk, Atatürk Üniversitesi ile çeşitli projelerde buluşmaktan mutluluk duyacaklarını söyledi. Misafirperverliğinden dolayı Rektör Çomaklı’ya teşekkür eden Türk, gerçekleştirilen önemli projelerden dolayı üniversite yönetimini tebrik etti.

Ülkemizin gelecek vizyonuna ve kalkınma çabalarına katkı sağlamak ve ortak bir vizyon geliştirmek için fikir teatisinin oldukça önemli olduğunu ifade eden Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı, bilgi paylaşımı sayesinde üniversitelerin belirledikleri hedeflere daha çabuk ulaşacaklarını söyledi. Üniversitelerin bulunduğu şehirlerin kalkınmasına, toplumsal refaha, teknolojik ve bilimsel gelişmelere öncülük etmek için en önemli unsur olduğuna dikkat çeken Çomaklı, toplumları dönüştürmede ve geleceğe hazırlamada lokomotif rol üstlenen üniversitelerin gerçekleştireceği çalışmaların etkisinin sadece üniversitelerin kurumsal gelişimine değil, bulundukları şehirlerin ve ülkemizin kalkınma çabalarına da olumlu yönde etki ettiğini dile getirdi. Başarının birlikte hareket etmekten geçtiğine değinen Çomaklı, Rektör Prof. Dr. Murat Türk’ün ziyareti vesilesiyle Osmaniye Korkut Ata Üniversitesiyle sürekli iletişim hâlinde olacaklarını aktardı ve nazik ziyaretleri nedeniyle Türk’e teşekkür ederek sözlerini tamamladı.