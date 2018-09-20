Rektör Çomaklı: "Yabancı Dilde iddialıyız"

Dr. Ömer Çomaklı'yı ziyaret etti.

Rektörlük makamında gerçekleşen ziyarette; ATASEM Müdürü Prof. Dr. Lokman Turan, Atatürk Üniversitesi Uluslararası Dil Sınavları Koordinatörü Öğr. Gör. Cengizhan Akdağ ile PTE Academic Türkiye Satış ve İş Geliştirme Müdürü İpek Sarı Aydın ve PTE Academic Türkiye Operasyon ve İş Geliştirme Uzmanı Fatih Özer hazır bulundu.

Rektör Çomaklı: "Dünya ile Entegre Olabilmek İçin Yabancı Dil Şart"

Atatürk Üniversitesinin yabancı diller noktasında altyapısını tamamlamış bir kurum olduğuna değinen Rektör Çomaklı: “Yabancı Dil eğitiminde oldukça iddialıyız. Hem öğrencilerimize, hem de arzu eden akademisyenlerimize bu hizmetten yararlanma imkânı tanıyoruz. Çünkü dünya ile entegre olabilmek için mutlaka yabancı dil öğrenmek gerekiyor. Dünya değişiyor ve globalleşen ekonomide artık eskisi gibi sınırlar kalmadı. Bu yeni yüzyılda sadece bilgi birikimi ve deneyim yeterli olmuyor, aynı zamanda iyi bir yabancı dil bilmekte gerekliliklerden birisi olarak gösteriliyor. Hatta öyle ki bu konuda belli bir seviyeye geldikten sonra da ikinci bir dilde de uzmanlaşmak gerekiyor. Dünyanın en başarılı 500 üniversitesi arasına girmek gibi bizim bir hedefimiz var. Bu hedefe ulaşmak için yabancı dil bizim olmazsa olmazlarımız arasında yer alıyor” dedi.

Sadece öğrencilere ve akademisyenlere değil, yabancı dil öğrenme arzusu içerisinde olan herkese Atatürk Üniversitesi kapılarının açık olduğunu ifade eden Rektör Çomaklı, ziyaretlerinden dolayı ATASEM ile PTE Akademic yetkililerine teşekkür etti.

Türkiye'de 8 Test Merkezinden Biri Atatürk Üniversitesi

Türkiye'de İstanbul, Ankara, Denizli, Adana ve Erzurum'da olmak üzere toplam 8 test merkezinin mevcut olduğunu söyleyen Atatürk Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Lokman Turan, Atatürk Üniversitesinin, 2015 yılından bu yana bölgedeki uluslararası dil sınavı hizmetini başarıyla sağladığını belirtti.

Seanslar Ekim Ayından İtibaren Başlıyor

Atatürk Üniversitesi Uluslararası Dil Sınavları Koordinatörü Öğr. Gör. Cengizhan Akdağ ise seansların ekim ayından itibaren başlanacağını planladıklarını, açılan seansların üniversitemiz web sayfasında ilan edildiğini ifade etti. Sınav için Erzurum'a Türkiye'nin her yerinden ve yurt dışından adayların geldiğini hatırlatan Akdağ, ATASEM'de bu sınava yönelik kurslar verilerek adayların başarılı olmalarına destek olunmaya çalışıldığını sözlerine ekledi.

PTE Academic Nedir?

PTE Academic hakkında bilgi paylaşımında bulunan PTE Academic Türkiye Satış ve İş Geliştirme Müdürü İpek Sarı Aydın, Pearson Akademik İngilizce Testi'nin, 4 dil becerisini yapay zeka sistemi ile ölçümleyen ve ÖSYM denkliği bulunan, kendi alanında en sık seansa sahip ve en kısa sürede sonuç raporu veren uluslararası bir İngilizce dil sınavı olduğunu belirtti.

PTE Academic Sınav sonucunun, yurtiçinde yüksek lisans, doktora, doçentlik, hazırlık atlama gibi akademik amaçlarla veya yurtdışı eğitim ve Avustralya göçmenlik ve vize başvurularında kullanabildiğine dikkat çeken Aydın, sınavın başlıca özellikleri arasında avuç içi tarama, CCTV izleme gibi özel biyometrik güvenlik kontrolleri; maksimum 5 günde skor raporu verme; sıklıkla sınav seansı yapılabilmesi ve kayıt aşamasından skor raporuna kadar her aşamanın dijital olması vardır. Konuşma ve Yazma becerileri, tamamen veriye dayalı yapay zeka tarafından değerlendirildiğini ve bu nedenle skor güvenirliği ile tutarlılığın çok yüksek olduğunu dile getirdi.