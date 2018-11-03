Rektör Çomaklı: “Ziraat Fakültemiz bölgemize ve ülkemize hizmet ediyor”

Laboratuvarları ve derslikleri inceleyerek fakültede yapılması gereken işleri yerinde tespit eden Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı, eksikleri en kısa sürede tamamlayacaklarını belirtti.

Kurum içi iletişimi önemsediklerini, bu amaçla akademik ve idari personel ile sık sık bir araya geldiklerini hatırlatan Rektör Çomaklı, Atatürk Üniversitesinin ilk göz ağrısı ve lokomotifi konumunda olan Ziraat Fakültesinin, kendileri için de oldukça önemli olduğunu ifade etti. Tarımı modernleştirmek, sorunlarını bilimsel yöntemlerle çözmek, tarımsal eğitim-öğretim vermek ve modern tarım tekniklerinin geliştirilmesine yardımcı olmak amacıyla kurulan ve bu yönde çalışmalarını sürdüren Ziraat Fakültesinin bölgesine ve ülkesine hizmet ettiğini hatırlatan Çomaklı, ülkelerin kalkınması için en önemli unsurun üretmek olduğunu aktararak, Ziraat Fakültelerinin bu misyona uygun çalışmalar yürütmesi gerektiğini söyledi.

Hedefe ulaşmanın, bir ve bütün olabilmeyi başarmaktan geçtiğini kaydeden Rektör Prof. Dr. Çomaklı, “Bunu sağlayacak olanlar ise toplumun öncüleri olan akademisyenlerdir. Her birimimiz kendi gayret ve azmini en yüksek seviyede aktarabilirse başarı o zaman gelir. Biz de bu birlik ve beraberliği sağlamak için azami ölçüde çalışıyor, ne yapabiliriz sorusuna cevaplarlar arıyoruz. Üniversitemizin geleceği, ülkemizin bekası için gece-gündüz demeden çalışıp, projeler ürettiğimizin bilinmesini isterim.” diyerek sözlerini tamamladı.

Toplantı, araştırma merkezileri müdürlerinin sunumları ve soru-cevap bölümü ile son buldu.