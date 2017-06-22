Rektör Çomaklı’dan Erzurum basınına iftar yemeği

Dr. Ömer Çomaklı, basın mensuplarıyla iftar yemeğinde buluştu.

Konukevi 1’de tertiplenen iftar yemeğinde Erzurum’da görev yapan yerel ve ulusal medya kuruluşları temsilcileriyle buluşan Rektör Çomaklı, tüm basın mensuplarının Kadir Gecesini kutladı.

Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başlayan iftar programında, dua edilerek oruçlar açıldı.

Rektör Çomaklı, iftar sonrası basın mensuplarıyla yaptığı sohbetin ardından, Atatürk Üniversitesinin yaklaşık 10 ay içerisinde gerçekleştirdiği çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Atatürk Üniversitesi Doğu Anadolu Gözlemevi (DAG) ile ilgili basında yer alan iddialara da değinen Çomaklı, Atatürk üniversitesinin yüklenici firmanın usulsüzlüğü nedeniyle 5 milyon lira zarara uğradığını ancak bu durumun bazı yerel basın kuruluşları tarafından yanlış lanse edildiğini belirterek, gözlemevi inşası için yeni bir firmayla anlaşma sağlandığını ifade etti.

Rektör Çomaklı göreve geldikleri günden bu yana, 40 üzerinde sanayi kuruluşunu ziyaret ettiklerini ve sonuçları değerlendirildiğini belirterek, Aselsan, Havelsan, FNSS, Türk Telekom, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı gibi ulusal ve uluslararası kuruluşlarla iş birliği anlaşmaları yapıldığını söyledi.

Atatürk Üniversitesi bünyesinde; ilaç, madde ve alkol bağımlılığı merkezi kurulduğunu da sözlerine ekleyen Çomaklı, konuşmasını şöyle sürdürdü: “Yem sanayi ve ilaç sanayi konularında tematik sektörler zirvesi yaptık ve bu zirveleri farklı alanlarda da yapacağız.

Bölgesel tarım ürünlerinin yetiştirilmesi ve koruma altına alınması hususunda Pasinler 2 ve Pasinler 6 çerezlik Ayçiçeği çeşitlerini tescil ettik ve tohumluk üretimini başlattık ve geliştirilen yeni patates çeşitlerini de tescile sunduk.

Öğrencilerimizin, millî-manevi değerlerine bağlı, kadim kültürümüzden haberdar; gelenekten kopmadan, modern dünya ile yüzleşebilecek bilgi ve birikime sahip olmaları için sosyo-kültürel faaliyetlerin yanında, din-ahlâk-kültür eksenli seçmeli ders listelerini oluşturduk.”

Üniversite bünyesinde faaliyet gösteren yayın şefliğinin yayınevi olarak hizmet verecek şekilde hukuki ve fiziki alt yapılarının oluşturulduğuna da dikkat çeken Çomaklı, “2026 Kış Olimpiyatları için oluşturulan komitede 3 şehir üniversitelerini temsilen toplantılara katılıyoruz. Yabancı uyruklu öğrencilerimize (misafir öğrenciler) yönelik uluslararası öğrenci şenliğini düzenledik ve bunu geleneksel hale getireceğiz. Günde ortalama 1500 öğrencimize iftar veriyoruz. Zaman zaman bu sayı 3000’i buluyor. Ayrıca öğrenci, akademisyen ve esnafa yönelik tutum ve ilgi anketleri de düzenlendik” dedi.

Rektör Çomaklı, iftar yemeğinin ardından basın mensuplarının sorularını cevaplayarak davete icabet ettikleri için teşekkür etti.