Rektör Çomaklı’dan taziye mesajı

Dr. Nihat Yatkın’ın eşi Nebahat Yatkın’ın cenazesi, Erzurum’da defnedildi. Rektör Ömer Çomaklı taziye mesajı yayınladı.

Nebahat Yatkın’ın (58) Karapınar Devlet Hastanesi’nden alınan cenazesi, Erzurum’daki Narmanlı Camisi’ne getirildi.

Aynı kazada hafif yaralanan Prof. Dr. Nihat Yatkın’ın da hazır bulunduğu cenaze töreninde, dua edilerek helallik istendi.

Yatkın’ın cenazesi, kılınan namazın ardından Palandöken ilçesindeki Abdurrahman Gazi Mezarlığı’na defnedildi.

Cenaze törenine, Yatkın’ın ailesi ve yakınlarının yanı sıra Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı ile çok sayıda akademisyen, öğretim üyesi ve vatandaş katıldı.

Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı, taziye mesajı yayınladı.

Taziye mesajında, “Rektör yardımcımız Prof. Dr. Nihat Yatkın ile kıymetli eşi Nebahat Yatkın’ın elim bir trafik kazası geçirdiği ve hanımefendinin vefat ettiği haberini büyük bir teessürle öğrenmiş bulunmaktayım. Merhumeye Allah’tan rahmet, Yatkın ailesi ile yakınlarına başsağlığı ve sabr-ı cemil dilerim.” denildi.