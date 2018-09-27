Rektör Çomaklı'dan TÜBİTAK ve YÖK Kalite Kuruluna ziyaret

Dr. Ömer Çomaklı, Yeni Nesil Üniversite Tasarım ve Dönüşüm Projesi kapsamında TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal ve Yüksek Öğretim Kalite Kurulu Başkanı Prof. Dr. Muzaffer Elmas'ı makamında ziyaret etti.

Rektör Çomaklı, yaptığı konuşmada Atatürk Üniversitesinde yürütülen yeniden yapılanma çalışmaları hakkında bilgi verdi. Bilimsel Araştırma Projeleri (BAP) Koordinasyon Biriminin yeniden yapılanlası, Proje Geliştirme Ofisi çalışmaları ve Doğu Anadolu Gözlemevi (DAG) projesi hakkında bilgi paylaşımında bulunan Rektör Çomaklı, TÜBİTAK bünyesinde yürütülen yeni yapılanmayı yakından takip ettiklerini ve Atatürk Üniversitesi olarak proje geliştirme konusunda yoğun çaba sarf edildiğini söyledi. Prof. Dr. Çomaklı, bu çabanın somut örnekleri olarak 30 Mentör 30 proje uygulaması, 100 akademisyen 100 sanayici buluşması, BAP Koordinasyon Birimi ve Proje Geliştirme Ofisinde yapılan panel uygulamalarını örnek olarak gösterdi.

TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandan kurumsallaşma yönünde atılan adımların son derece önemli olduğunu ve Atatürk Üniversitesinin bu yönde attığı adımları önemsediğini söyledi. Şubat ayı içerisinde yapılan Atatürk Üniversitesi Vizyon Arama Konferansına da katılan ve çok önemli katkıları bulunan TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, Atatürk Üniversitesinin, TÜBİTAK'ın çeşitli proje başlıklarında başvuru sayısını artırması gerektiğini söyledi.

“Tasarım Ve Dönüşüm Projesi Büyük Bir Öngörü Ve Emeğin Ürünü”

Yükseköğretim Kalite Kurulu Başkanı Prof. Dr. Muzaffer Elmas ise makamında yapılan sunumun ardından; Prof. Dr. Ömer Çomaklı'nın öncülüğünde, Atatürk Üniversitesinde yürütülen Yeni Nesil Üniversite Tasarım ve Dönüşüm Projesinin büyük bir öngörü ve emeğin ürünü olduğunu belirtti. Yeni Nesil Üniversite projesi içerisinde kalite konusunun da yoğun bir şekilde yer almasının sevindirici olduğunu ve kurumsallaşma yönünde yapılan çalışmaların uzun soluklu çalışmalar olduğunu ifade etti.

Atatürk Üniversitesi açısından eğitim ve araştırma konularında yapılacak sistem tasarımına ilişkin çok önemli önerilerde bulunan Prof. Dr. Muzaffer Elmas, yürütülen proje konusunda her türlü desteği vermeye hazır olduklarını söyledi.