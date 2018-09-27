İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Rektör Çomaklı'dan TÜBİTAK ve YÖK Kalite Kuruluna ziyaret

Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof.

Dr. Ömer Çomaklı, Yeni Nesil Üniversite Tasarım ve Dönüşüm Projesi kapsamında TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal ve Yüksek Öğretim Kalite Kurulu Başkanı Prof. Dr. Muzaffer Elmas'ı makamında ziyaret etti.


Rektör Çomaklı, yaptığı konuşmada Atatürk Üniversitesinde yürütülen yeniden yapılanma çalışmaları hakkında bilgi verdi. Bilimsel Araştırma Projeleri (BAP) Koordinasyon Biriminin yeniden yapılanlası, Proje Geliştirme Ofisi çalışmaları ve Doğu Anadolu Gözlemevi (DAG) projesi hakkında bilgi paylaşımında bulunan Rektör Çomaklı, TÜBİTAK bünyesinde yürütülen yeni yapılanmayı yakından takip ettiklerini ve Atatürk Üniversitesi olarak proje geliştirme konusunda yoğun çaba sarf edildiğini söyledi. Prof. Dr. Çomaklı, bu çabanın somut örnekleri olarak 30 Mentör 30 proje uygulaması, 100 akademisyen 100 sanayici buluşması, BAP Koordinasyon Birimi ve Proje Geliştirme Ofisinde yapılan panel uygulamalarını örnek olarak gösterdi.


TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandan kurumsallaşma yönünde atılan adımların son derece önemli olduğunu ve Atatürk Üniversitesinin bu yönde attığı adımları önemsediğini söyledi. Şubat ayı içerisinde yapılan Atatürk Üniversitesi Vizyon Arama Konferansına da katılan ve çok önemli katkıları bulunan TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, Atatürk Üniversitesinin, TÜBİTAK'ın çeşitli proje başlıklarında başvuru sayısını artırması gerektiğini söyledi.


“Tasarım Ve Dönüşüm Projesi Büyük Bir Öngörü Ve Emeğin Ürünü”


Yükseköğretim Kalite Kurulu Başkanı Prof. Dr. Muzaffer Elmas ise makamında yapılan sunumun ardından; Prof. Dr. Ömer Çomaklı'nın öncülüğünde, Atatürk Üniversitesinde yürütülen Yeni Nesil Üniversite Tasarım ve Dönüşüm Projesinin büyük bir öngörü ve emeğin ürünü olduğunu belirtti. Yeni Nesil Üniversite projesi içerisinde kalite konusunun da yoğun bir şekilde yer almasının sevindirici olduğunu ve kurumsallaşma yönünde yapılan çalışmaların uzun soluklu çalışmalar olduğunu ifade etti.


Atatürk Üniversitesi açısından eğitim ve araştırma konularında yapılacak sistem tasarımına ilişkin çok önemli önerilerde bulunan Prof. Dr. Muzaffer Elmas, yürütülen proje konusunda her türlü desteği vermeye hazır olduklarını söyledi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Gazete 1. Sayfalar

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.