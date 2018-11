Rektör Çomaklı'dan, Vali Okay Memiş'e hayırlı olsun ziyareti

Dr. Ömer Çomaklı, Cumhurbaşkanlığı tarafından yayımlanan kararname ile Gümüşhane Valiliğinden Erzurum Valiliğine atanan Vali Okay Memiş'i makamında ziyaret ederek hayırlı olsun dileklerinde bulundu.

Kurum yöneticileri olarak kadim şehir Erzurum'a hizmet etmenin öneminden bahseden Rektör Çomaklı, şehrin kalkınması ve gelişmesi için herkese farklı görevler düştüğünü ifade etti. Erzurum'un tarihi ve stratejik konumu açısından Vali Okay Memiş'in önemli bir görev üstlendiğini belirten Çomaklı, “Erzurum, en kaliteli hizmetlere layık bir şehir. Bizlere de bu uğurda canla başla çalışmak düşer. Kurumlar arası güç birliğinin de bu anlayışa destek olacağı düşüncesindeyim. Atatürk Üniversitesi olarak yapılacak her iş birliğinde paydaş olmaktan, ihtiyaç duyulan her an da destek vermekten mutluluk duyacağımızı da sözlerime eklemek isterim. Bu vesileyle, valimizin yeni görev yerinde başarılı işler yapacağına inancımın tam olduğunu belirterek kendilerine başarılar diliyorum” ifadelerini kullandı.

Vali Okay Memiş ise Rektör Prof. Dr. Ömer Çomaklı'nın nazik ziyaretleri için teşekkür ederek, tarihsel süreçte kendisine şanıyla yer edinmiş Dadaşlar Diyarı Erzurum'a atandığı için mutlu ve gururlu olduğunu ifade etti. Erzurum'un, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurulma aşamasında önemli bir rol üstlendiğini anımsatan Vali Memiş, yeni dönemde Erzurum'un her açıdan gelişme gösterebilmesi için elinden geleni yapacağını söyledi.