Rektör Prof. Dr. Ömer Çomaklı, Azerbaycan'da Stratejik Düşünce Kongresine katıldı

Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu bünyesindeki Türk Tarih Kurumu ve Stratejik Düşünce Enstitüsü iş birliği ile 27-28 Eylül 2018 tarihlerinde Bakü'de Kafkasların tarihinin ve geleceğinin ele alındığı “Stratejik Düşünce Kongresi: Kafkasların Dünü, Bugünü, Yarını” başlıklı etkinlik düzenlendi.

Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı'nın ‘Politika' başlıklı oturumu yönettiği kongrenin diğer oturum konularını ise, ‘Tarih ve Kültür' ile ‘Ekonomi' başlıkları oluşturdu.

“Kafkaslar, Siyasi ve Ekonomik Açılardan Tüm Dünyanın İlgisini Cezbediyor”

Stratejik Düşünce Kongresinde konuşan Rektör Çomaklı; Kafkasya'nın dil, din ve etnik gruplar açısından dünyanın en zengin kültürler mozaiğine sahip bölgelerden biri olduğunu ifade etti. Kafkasya'nın tarih boyunca ticaret ve göç yolları oluşturmanın yanında, kültürlerin kesiştiği önemli bir kavşak noktası olduğunu dile getiren Çomaklı, sözlerini şu şekilde sürdürdü: “Doğu-Batı arasında bir köprü oluşturan ve Avrasya coğrafyasının en hassas bölgesinde bulunan Kafkaslar, siyasi ve ekonomik açılardan tüm dünyanın ilgisini cezbetmesinin yanında, birçok güç odağının etkinlik mücadelesine de sahne olmaktadır. Bölge; sosyal, etnik, dil ve din yapısı çok karmaşık olduğu için, dünyadaki güç odaklarınca, enerji ve diğer yer altı kaynakları ile hammadde paylaşımını kolaylaştırmak maksadıyla; bu karmaşık yapının etnik çatışmalara dönüştürülerek, kışkırtılma ihtimali nedeniyle, potansiyel bir kriz alanıdır.” dedi.

“Bölge ile Tarihten Gelen Bir Bağımız Var”

“Kafkasya bölgesindeki bütün bu gelişmeler, problem sahaları, etnik çatışmalar, krizler bölge ülkeleri kadar Türkiye'yi de yakından ilgilendirmekte ve yaşanan bu ortak coğrafyanın gereği olarak da Türkiye'yi siyasi, ekonomik ve askerî/güvenlik açısından doğrudan etkilemektedir.” diyen Prof. Dr. Çomaklı, Türkiye'nin, bölgeye yönelik menfaatlerini gerçekleştirmek için halen uyguladığı politikalarla birlikte, bölge ile tarihten gelen bağını güçlendirerek kendi yanına çekmesini ve etkinlik sağlayıcı politikalar uygulaması gerektiğini belirterek sözlerini tamamladı.

Kongrede, Kafkasların Geleceğine Dair Fikir Alışverişinde Bulunuluyor

Kafkasya tarihindeki dönüm noktalarının, bölgenin ekonomik potansiyelinin ve uluslararası ilişkiler sisteminde Kafkasların durumunun değerlendirildiği etkinlikte, Türkiye- Azerbaycan ilişkilerinin kültürel temelleri ve geleceği de ele alındı. Ayrıca "Kafkaslarda Savunma ve İş Birliği Çalıştayı" ile "Kafkasların Geleceği İçin Stratejik Düşünce Çalıştayı"nda ise Türkiye ve bölge ülkelerinden 50'yi aşkın uzman isim Kafkasların geleceğine dair fikir alışverişinde bulundu.

Başta Türkiye ve Azerbaycan olmak üzere 8 ülkeden yaklaşık 290 akademisyen, siyasetçi, diplomat, asker, iş adamı, gazeteci ve uzmanın yer aldığı kongre 28 Eylül'de sona erecek.