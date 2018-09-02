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02 Eylül 2018 17:07

Rektör Yardımcısı Yatkın’ın eşi Nebahat Yatkın, toprağa verildi

Akrabalarının düğünü için Konya’ya giden Rektör Yardımcısı Prof.

Rektör Yardımcısı Yatkın’ın eşi Nebahat Yatkın, toprağa verildi

02 Eylül 2018 17:07

Dr. Nihat Yatkın’ın kullandığı otomobil TIR’a arkadan çarptı. Kazada hayatını kaybeden Yatkın’ın eşi Nebahat Yatkın, Narmanlı Camiinde kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.


Atatürk Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Nihat Yatkın, trafik kazasında hayatını kaybeden eşini son yolculuğuna uğurladı. Yaralı olarak katıldığı cenaze namazında Prof. Dr. Yatkın’ı Rektör Ömer Çomaklı ile öğretim üyeleri teselli etti.


Konya’daki akrabalarının düğünü için Erzurum’dan Konya’ya giden Atatürk Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Nihat Yatkın yönetimindeki 25 FY 175 plakalı otomobil, önünde seyreden O.G., yönetimindeki 13 DD 106 plakalı TIR’a arkadan çarptı. Çarpışmanın şiddetiyle savrulan otomobildeki Nihat Yatkın ve eşi Nebahat Yatkın yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ambulanslarla Karapınar Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı. Yatkın’ın eşi Nebahat Yatkın burada yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.


Erzurum’da cenaze namazı kılında


Karapınar ilçesindeki trafik kazasında hayatını kaybeden Prof. Dr. Nihat Yatkın’ın eşi Nebahat Yatkın’ın cenazesi Erzurum’a getirildi. Yatkın için Narmanlı camiinde cenaze namazı kılındı. Aynı kazada hafif yaralanan Prof. Dr. Nihat Yatkın’ın da katıldığı cenaze namazında dua edilerek helallik istendi. Yatkın’ın cenazesi, kılınan namazın ardından Palandöken ilçesindeki Abdurrahman Gazi Mezarlığı’na defnedildi.


Cenaze törenine, Yatkın’ın ailesi ve yakınlarının yanı sıra Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı ile çok sayıda akademisyen, öğretim üyesi ve vatandaş katıldı.




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