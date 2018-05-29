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29 Mayıs 2018 16:48

Rektör Yaylalı’dan ETSO’ya tebrik ziyareti

Erzurum Teknik Üniversitesi Rektörü Prof.

Rektör Yaylalı’dan ETSO’ya tebrik ziyareti

29 Mayıs 2018 16:48

Dr. Muammer Yaylalı, Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO) Yönetim Kurulu Başkanı Lütfü Yücelik ve Meclis Başkanı Saim Özakalın’a tebrik ziyaretinde bulundu.


Ziyaretinde, ETSO Yönetim Kurulu Başkanlığı görevine yeniden seçilen Lütfü Yücelik’e başarı dileyen ETÜ Rektörü Prof. Dr. Yaylalı, ETSO’nun yeni yönetiminin Erzurum’a ve üyelerine hayırlı hizmetlerde bulunmasını temenni etti.


Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren ETSO Yönetim Kurulu Başkanı Yücelik ise, Erzurum için çalışıp üretmeye devam edeceklerini, yatırımcılara ve girişimcilere desteklerini sürdüreceklerini söyledi. Erzurum ekonomisinin, üretim sektörlerinin çoğalmasıyla güçleneceğine dikkati çeken Başkan Yücelik, bunu temin etmek için daha fazla çaba göstereceklerini vurguladı.


ETÜ Rektörü Prof. Dr. Muammer Yaylalı, Meclis Başkanı Saim Özakalın’a da tebrik ziyaretinde bulunarak kendisiyle bir süre sohbet etti.




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