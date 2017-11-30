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30 Kasım 2017 14:41

Resul Dindar, Erzurum MNG’de hayranları ile buluştu

Doğu’nun en büyük alışveriş merkezi olan Erzurum MNG Alışveriş ve Yaşam Merkezi, Resul Dindar konserine ev sahipliği yaptı.

Resul Dindar, Erzurum MNG’de hayranları ile buluştu

30 Kasım 2017 14:41

Ayakta alkışlanan sanatçı, tüm hayranları ile sohbet etti ve 3 bin kişiyle fotoğraf çektirdi.


30 Eylül’de 400 bin kişinin katıldığı görkemli bir açılışla hizmete giren Erzurum MNG Alışveriş Ve Yaşam Merkezi, seçkin mağazaları ve renkli etkinlikleri ile şehrin en sevilen adreslerinden biri Doğu’nun en büyük alışveriş merkezi; sineması, eğlence alanları ve ünlü misafirleri ile şehrin sosyal yaşamına hareket katıyor. Erzurum MNG Alışveriş ve Yaşam Merkezi son olarak Karadeniz’in sevilen sanatçısı Resul Dindar’ı ağırladı.


Ünlü sanatçı, yeni albümünün tanıtım konserleri kapsamında, 26 Kasım Pazar günü sevenleri ile buluştu. Bir ağızdan söylenen şarkılar, dinleyicilerden büyük alkış alırken sanatçının mütevazı tavırları da ziyaretçilerin beğenisini kazandı. Konserin ardından gerçekleşen imza gününde yaklaşık 3 bin kişi ile teker teker ilgilenip fotoğraf çektiren Resul Dindar, sevgi dolu ve naif mizacı ile hayranlarının gönlünü bir kez daha fethetti. Bu keyifli imza gününde, özellikle sanatçıya kendi üzerindeki gömleği imzalatan hayranlarının büyük sevgisi görülmeye değerdi.


Soğuk Şehri Isıttı


Kış turizminin başkenti sayılan Erzurum’a kışın ilk karları yağdı. Şehirde termometre eksi 8 dereceyi gösterirken MNG Alışveriş ve Yaşam Merkezi’nin sıcak atmosferi, alışveriş merkezini şehrin yeni buluşma noktasına dönüştürüyor. Bu atmosfere Resul Dindar’ın güzel sesi eklenince ziyaretçiler şarkıların sıcaklığı ve kalabalığın coşkusunu hissetme fırsatını buldular.




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