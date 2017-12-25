Ringe Gençlik spor damgası

8 sporcu ile katıldığı şampiyonada altı birincilik, iki de ikincilik alan Mavi-beyazlı boksörler, adından söz ettirdi.

Erzurum’da hafta sonu spor severler boksa doydu. Yolspor Boks Salonu’nda yapılan İl Şampiyonası’nda boksörler, Antalya’da yapılacak olan U19 ve U22 Yaş Türkiye Boks Şampiyonası’na katılmak için kıyasıya yarıştı.

Erzurum Gençlik Spor Kulübü adına Antrenörler Mustafa Kalkan ve Muhsin Köylü adına ringe çıkan 8 boksörden ikisi şampiyon olurken, iki boksörde ikinci oldu.

Cumartesi ve Pazar günü yapılan Boks İl Birinciliğinde Erzurum Gençlik Spor Kulübü’nden 49 kiloda Muhammet Taha Kaçar, 52 kiloda Özcan Erdem, 60 kiloda Mert Erümit, 75 kiloda Cihander Enes Alkazak ve +91 kiloda Ahmet Yaşarbaş birinci olurken, 60 kiloda Yahya Varlı ve 69 kiloda Muhammet Alperen Demiralp ikinci oldular.

İl Şampiyonasında Antrenör Cuma Yılmaz yönetimindeki Yakutiye Belediyespor’dan Haktan Gül Yakutiye Belediyespor adına ikinci olurken, aynı kulüpten 69 kiloda Murat Özkan şampiyon oldu.

Antrenör Cahit Himoğlu’nun talebesi Gürkan Topçu Yolspor adına 60 kiloda birincilik kürsüsüne çıkarken, 64 kiloda da Antrenörler Gürkan Sönmez ve Erol Çavuşoğlu’nun talebesi Palandöken Gençlik Spor’dan Halil İbrahim Gezer 64 kiloda birincilik kürsüsüne çıkan isim oldu.

Boks İl Temsilcisi Sinan Tunçkılıç’ın da izlediği karşılaşmalarda dereceye giren boksörlere madalya verildi.

Boks İl Temsilcisi Sinan Tunçkılıç, “İl Birinciliği müsabakalarımızı Yolspor Kulübümüzün boks salonunda yaptık. Burada kilolarında birinci olan boksörler 8-13 Ocak 2018 tarihlerinde Antalya’da yapılacak olan U19 ve U22 Yaş Grubu Türkiye şampiyonasında ilimizi temsil edecekler. Cumartesi ve Pazar günü boks salonunun kapılarını bize açan Karayolları Bölge Müdürümüz Şerif Enver Bağ ile Yolspor yönetimine teşekkür ederiz” dedi.

Erzurum Gençlik Spor Boks Antrenörleri Mustafa Kalkan ile Muhsin Köylü de madalyaları topladıkları için mutlu olduklarını belirterek, kendilerine iyi bir çalışma ortamı oluşturan Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Fuat Taşkesenligil ile Kulüp Başkanı Güngör Şenses’e teşekkür etti.