Ringi ‘Aydın'latan Dadaş

Gençlikspor Boks Antrenörleri Mustafa Kalkan Muhsin Köylü ve Atilla Zengin yönetimindeki boksörler Mersin'de göğsümüzü kabarttı. Üç boksör ile şampiyonaya katılan Erzurumlular, bir altın bir de bronz madalya kazandı. Muhammet Aydın, ağır sıklette Türkiye şampiyonu oldu.

Türkiye Boks Federasyonu tarafından 30 Ekim 3 Kasım 2018 tarihlerinde Mersin'in Erdemli ilçesinde yapılan Büyükler Ferdi 2. Grup Türkiye Boks Şampiyonası'nda Erzurumlu sporcular, bir altın bir de bronz madalya ile ringden ayrıldı.

Erzurum Gençlik Spor Antrenörleri Mustafa Kalkan, Muhsin Köylü ve Atilla Zengin yönetimindeki boksörler elde ettikleri dereceler ile Dadaşları gururlandırdı. Türkiye'nin 26 değişik vilayetinden 100 dolayında sporcunun katılımı ile gerçekleştirilen Büyükler Ferdi Boks 2. Grup Türkiye Şampiyonası'na üç boksör ile katılan Erzurum, ağır sıklette Muhammet Aydın ile bir altın madalya kazanırken, 49 kiloda Yusuf Yılmaz ile de bir bronz madalya elde etti.

Şampiyonada 69 kilodaki boksörümüz Yahya Varlı ise bronz madalya maçını kaybederek, kıl payı ile madalyayı kaçırdı.

ALTIN YUMRUK MUHAMMET AYDIN

Erzurum Gençlik Spor Kulübü boksörü Muhammet Aydın, Kulüpler Süper Lig maçlarının ardından ferdi Türkiye şampiyonasında da ringde fırtına gibi esti. Antrenörler Mustafa Kalkan, Muhsin Köylü ve Atilla Zengin nezaretinde süper maçlara imza atan Dadaş boksör Muhammet Aydın, +91 kilo ağır sıklet finalinde Mücahit İlyas ile karşılaştı. Dadaş boksör rakibini 4-1 mağlup ederek altın madalyaya ulaştı.

Erzurum adına ringe çıkan 49 kilodaki boksörümüz Yusuf Yılmaz da, üçüncü olarak bronz madalya ile Erzurum'a döndü.

HEDEFİ AVRUPA VE DÜNYA ŞAMPİYONLUĞU

Antrenörler Mustafa Kalkan, Muhsin Köylü ve Atilla Zengin, üç sporcu ile gittikleri 2. Grup Türkiye şampiyonasında bir altın bir bronz madalya kazanmanın gururunu yaşadıklarını belirtirken, özellikle +91 kiloda tarih yazan Muhammet Aydın'a övgüler yağdırdılar.

Milli Boksör Muhammet Aydın da, hedefinin Avrupa ve dünya şampiyonluğu olduğunu belirterek, bunun için çalışacağını söyledi.