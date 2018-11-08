Ringin şampiyonlarını kutladı

Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürü Fuat Taşkesenligil, Türkiye şampiyonu boksör Muhammet Aydın ile üçüncü olan Yusuf Yılmaz'ı kutladı. Şampiyon boksörleri ödüllendiren Taşkesenligil, sporda gelen başarıların kendilerini gururlandırdığını söyledi.

Türkiye Boks Federasyonu tarafından 30 Ekim 3 Kasım 2018 tarihlerinde Mersin'in Erdemli ilçesinde yapılan Büyükler Ferdi 2. Grup Türkiye Boks Şampiyonası'nda altın madalya kazanan Muhammet Aydın ile Yusuf Yılmaz, antrenörleri Mustafa Kalkan ve Muhsin Köylü ile birlikte Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürü Fuat Taşkesenligil'i ziyaret etti.

Erzurum Gençlik Spor Antrenörleri Mustafa Kalkan, Muhsin Köylü ve Atilla Zengin yönetimindeki boksörler elde ettikleri dereceler ile Dadaşları gururlandıran şampiyon boksörleri kutlayan Gençlik ve Spor İl Müdürü Fuat Taşkesenligil, ringde Erzurum'un elde ettiği başarıdan ötürü bir hayli memnuniyet duyduklarını ifade etti.

Türkiye'nin 26 değişik vilayetinden 100 dolayında sporcunun katılımı ile gerçekleştirilen Büyükler Ferdi Boks 2. Grup Türkiye Şampiyonası'na üç boksör ile katılan Erzurum, ağır sıklette Muhammet Aydın ile bir altın madalya kazanırken, 49 kiloda Yusuf Yılmaz ile de bir bronz madalya elde etmişti. İki boksörün de elde ettiği derecelerden ötürü kendilerini kutlayarak ödüllendiren Taşkesenligil, antrenörlere de özverili çalışmalarından dolayı teşekkür etti.

ERZURUM BOKSUN KALESİDİR

Erzurum'un ata sporumuz güreşte olduğu gibi boksta da adeta Türkiye'nin kalelerinden biri olduğunun altını çizen Gençlik ve Spor İl Müdürü Fuat Taşkesenligil, ağır sıklette Türkiye şampiyonu olan Muhammet Aydın ile üçüncü olan Yusuf Yılmaz'dan bundan sonra Avrupa şampiyonluğu beklediklerini belirtti.

Antrenör Mustafa Kalkan da, Ağır sıkletteki boksör Muhammet Aydın, +91 kilo ağır sıklet finalinde Mücahit İlyas ile karşılaştığını ve Dadaş boksörün rakibini 4-1 mağlup ederek altın madalyaya ulaştığını belirterek, bundan sonra Muhammet Aydın'ın Avrupa şampiyonu olabilmesi için yoğun bir çalışma temposunun içerisine gireceklerini söyledi.