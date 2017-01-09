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09 Ocak 2017 16:37

Rize TB Başkanı Erdoğan’dan Özakalın’a ziyaret

Rize TB Başkanı Erdoğan’dan Özakalın’a ziyaret

09 Ocak 2017 16:37

Rize Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Erdoğan, Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO) Meclis Başkanı Saim Özakalın’ı ziyaret etti.
Yönetim kurulu üyesi olduğu firma adına, 2. Organize Sanayi Bölgesi’nde, MDF ve Lif Levha üretimi alanında yatırım yapmayı planlayan ve bu amaçla Erzurum’a gelen Rize Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Erdoğan, ziyarette, ETSO Meclis Başkanı ve 2. OSB Müteşebbis Heyet Başkan Vekili Saim Özakalın’a kuracakları tesisle ilgili bilgi verdi. Yaklaşık 375 milyon liraya mal olması beklenen yatırımın başlangıçta 220 kişiye istihdam sağlayacağını ifade eden Erdoğan, Erzurum’un ekonomik yapısı ve potansiyeli hakkında Özakalın’dan bilgi aldı. Rize ve Erzurum’un komşu iki şehir olduğunu kaydeden Erdoğan, Ovit Tünel’nin tamamlanmasıyla iki şehir arasındaki ilişkilerin daha da güçleneceğini söyledi.
ETSO Meclis Başkanı Saim Özakalın da ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade ederek, Erzurum’a yatırım yapacak herkese kapılarının açık olduğunu dile getirdi. Söz konu yatırımın Erzurum ekonomisine ve istihdamına katkı sağlayacağını vurgulayan Özakalın, “Şehrimizde yatırım yapmak isteyen yerel ve ulusal firmaların işlerini kolaylaştırmak bizim öncelikli görevimiz. 2. OSB’ye yatırımcıların gösterdiği ilgi şehrimizin geleceği adına bizleri mutlu ediyor. 2. OSB Yönetim Kurulu olarak firmalarımızın arsa taleplerini karşılamak için de bütün imkanlarımızı seferber ediyoruz. İnşallah 2. OSB, Rize Ticaret Borası Başkanımızın sözünü ettiği gibi daha birçok yatırıma ev sahipliği yapacak” diye konuştu.
Rize Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Erdoğan’ın ziyaretinde, ETSO Meclis Üyesi Melik Kaya da hazır bulundu.



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