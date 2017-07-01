Saç ekimi merkezi seçerken dikkat

Emrah Çinik, saç ekim işleminin gerçekleştirilmeden önce dikkat edilmesi gereken hususlardan biri saç ekim merkezlerinin yeterliliği olduğunu söyledi.

Saç ekimi uygulamasında pek çok nedenin alınan kararı etkileyebileceğini belirten Dr. Emrah Çinik, “Saç ekim işlemi şahısların hem yaptırmak istediği hem de çekinceleri olduğu bir operasyon şeklidir. Doğru karar alınmasında en büyük etkiye sahip faktörlerden biride saç ekim merkezinin ne şekilde olması gerektiğine ilişkin düşüncelerdir. Saç ekimi lokal anestezi altında ve ameliyathane ortamında yapılmalıdır" dedi.

Saç ekim merkezinde ilk evrede bakılması gereken hastane olması gerektiğini kaydeden Çinik, "Çünkü ameliyathaneler yalnız hastane ortamlarında yeterli miktarda steril olabilirler bu da hastanın mikrop kapmaması için mühimdir. Diğer bir konu bu merkezlerin sağlık bakanlığı tarafından gerekli incelemelerden geçirilmiş, onaylanmış olmasıdır. Kısacası merkezin kesinlikle ruhsatlı olması gerekmektedir. Ruhsatsız, kanuni olmayan merkezlerde saç ekim işlemi kesinlikle yaptırılmamalıdır" ifadelerini kullandı.

Çinik, "İşlemi gerçekleştirecek doktor ve ekibinin niteliklerine bakılmalı operasyonu yapacak doktorun kesinlikle estetik cerrah olmasına dikkat edilmelidir. Buna ek olarak doktor ve ekibinin profesyonelleşmiş, tecrübeli ve merkez bünyesinde tam ve eksiksiz donanımda olmasına dikkat edilmelidir. Saç ekim merkezlerinin dünya çapında gelişen teknolojileri, saç ekim yöntemlerini takip etmesi ve kendi bünyesinde uygulayabiliyor olmaları önemlidir. Kullanılmakta olan teçhizatlar açısından da tam teşekküllü olunup amaca uygun doğru bir biçimde kullanılıyor olması şarttır" diye konuştu.

Saç ekimi yapılacak merkezde daha önce ekim işlemi yaptırmış kişilerle konuşup bilgi alışverişinde bulunmanın kişiyi doğru yer seçip seçmediği konusunda yönlendireceğini ifade eden Çinik, "Bir takım saç ekim merkezleri yazılı ve görsel basın yada web ortamında insanlara merkezleri hakkında bilgi sunmak için tanıtımlarını yaparlar, söylenen ve takdim edilen imkanların doğruluğundan emin olmadan gösterişe aldanılmamalıdır. Saç ekim işleminden sıkıntısız bir biçimde sonuç alınması için bireye en doğru olan ekim yönteminin uygulanması gereklidir. Bunun için merkezde hangi yöntemlerin uygulanabildiğini sormak ve öğrenmek önemlidir. Kısaca saç ekim işlemleri uzman doktorun, ekibini ve sizin için ideal koşulları hazırlayıp ameliyathanede, steril ortamda, işleme başlaması gerekmektedir" şeklinde konuştu.