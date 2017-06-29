Saç ekiminde doktor seçimi önemli

Hairestetik Turkey Saç Ekimi Merkezinden Saç Ekimi Koordinatörü Engin Sönmez, “Saç ekimi konusunda araştırma aşamasında olan bir kişinin öncelikle üzerinde duracağı tek konu yapılacak olan tedavinin yüzde yüz beklentiyi karşılaması ve başarılı bir sonuç almasıdır. Çünkü saç ekiminin geri dönüşü yoktur yani ben beğenmedim beni ilk halime geri alını olmadığı için yapılacak olan ekimin müşterinin saç probleminden dolayı zaten bozuk olan psikolojisini iyice bozmamasıdır” dedi.

Etrafında gördüğü ve ekildiği belli olan ve müşterinin kendisinin de çok sıkla dile getirdiği ’çim adam gibi olmayayım’ endişesi çok yerinde ve haklı bir endişe olduğunu kaydeden Sönmez, “İşte bu yüzden saç ekimine karar verme aşamasında olan birisine ön bilgi verilirken çok gerçekçi, yalan olmayan, abartılı olmayan, gerçek olan bilgiler verilmesi şarttır. Saç ekimi konusun da doktor seçimi çok önemli. Eğer o operasyon yapılamayacak boyutta ise bu müşteriye direkt söylenmesi gerekmektedir” diye konuştu.

Kişiye, iki seans yaparız, merak etmeyin kafanızın tamamını doldururuz gibi söylenen ve farklı beklentilere sokacak olan cümleler müşteriyi daha da kötüye götürdüğünü ifade eden Sönmez, “O nedenle genel beklentisi ne? Kafasındaki kök oranı nasıl? Ne olur? Ne olmaz? Ekimin başarı oranı nedir? Ki bu bilgileri doğru verirse bir firma zaten ekimleri başarılı olur ve başarılı olduğu içinde daha fazla referanslı müşterisi olur” şeklinde konuştu.