Saç ekiminde kalem tekniği fark oluşturuyor

Saç Ekimi Koordinatörü Engin Sönmez, “Saç ekiminin tarihçesi uzun yıllara dayansa da, yapılan AR-GE çalışmaları sonucunda yeni yöntemler geliştirilmiştir. İlk olarak uygulanan ağrılı ve iz bırakan FUT yöntemidir. Daha sonra gelişen yöntem, FUE biçimini almıştır. Son olarak uygulanan yöntem ise; DHI(Kalem Tekniği)Saç Ekimi yöntemidir. Saç ekimi için başvuran hastalarımıza ilk olarak çeşitli tetkikler yapılarak, ekim yapılacak saçın kalitesi belirlenir. Bu tetkikler sırasında hastanın saç yoğunluğu, saçın hammaddesi keratinin kalitesi, saç diplerinin dayanıklılığı gibi saç ekimi konusunda oldukça önemli etkenler araştırılır. Çıkan sonuçlara bakılarak, saçlı deriden alınacak kök sayısı ve ön saç çizgisi belirlenir. Saç dökülmesi yaşanan bölgeler lokal ve genel olarak iki grupta incelenir. Açıklık kafanın üst kısmının tamamını kapsıyorsa, bu durumda 4 bin ila 7 bin saç kökü donör bölgeden (ense yukarısı ve iki kulak arasında kalan bölge) çıkarılır” dedi.

Köklerin çıkarılma işleminin oldukça önemli olduğunu ifade eden Sönmez, “Çıkan kökün sağlıklı olması için, açıklık bulunan bölgeye nakledilene kadar zarar görmeyecek koşullarda saklanması gerekir. Yani yoğun ışık altında kalmamalı ve uygun sıcaklıklarda muhafaza edilmelidir. Bu işlem alelade bir klinikte yaptırılmamalıdır. Her ne kadar neşter kullanılmadan yapılan bir işlem olsa da, olası enfeksiyon kapılma ihtimali göz önünde bulundurulmalıdır. DHI Saç Ekimi yönteminde neşter kullanılmaz. İşlem, saçlı deride delikler açılmadan sancısız olarak gerçekleştirilir. Diğer yöntemlerde saçlı deriden şeritler halinde deri parçaları çıkarılır ve yara izi kalma durumu vardır. DHI Saç Ekimi sırasında ve sonrasında ekstra koruma gerekmez ve hızlı sonuçlar elde edilir. FUT yönteminde ise işlem öncesi ve sonrası hem antibiyotik hem de ağrı kesici ilaç kullanımı gerekmektedir” diye konuştu.

DHI öncesi kullanılan yöntemlerde uzun inceleme süreleri bulunduğunu kaydeden Sönmez, “Saç kökü uzun süre dış ortamda kalmaktaydı ve bu durum hasar oluşmasına neden olmaktaydı. DHI saç ekimi yöntemi sayesinde tek tek çıkarılan kökler ilgili bölgeye hemen nakledilerek, hem zamandan hem de saç kalitesi bakımından kazanç sağlanmaktadır. Küresel dünya hızlı yaşamı beraberinde getirmektedir. İnsanlar her alanda hızlı sonuçlar elde etmek istemektedirler. DHI Saç Ekimi işte burada devreye girmektedir. Geçmişte kullanılan yöntemlerde saçların gelişme, büyüme evresi daha geç gerçekleşmekteydi. Bu yöntem ile saç kökü büyümeye hazır olarak yeni bölgeye nakledilmektedir. Saç ekimi sırasında sadece saç kökleri değil, saç gelişiminde gerekli olan yağ bezeleri ve kökün korunmasını sağlayan dış zar olarak adlandırılan kısımlar da saçlı deriden tahliye edilir. DHI Saç Ekimi sırasında bu işlemler oldukça hızlı gelişir” ifadelerini kullandı.

Bu işlemin ucuza yaptırılmaması gerektiğini belirten Sönmez, “Piyasa şartları ve toplumsal etkenler düşünüldüğünde, ucuz olarak nitelenen işlemlerde sağlık açısından zafiyetler bulunmaktadır. Avrupa’da gerçekleştirilen saç ekimi fiyatları, ortalama olarak 2500 € ile 5000 € arasındadır. Tabi ki ülkemizde fiyatlar daha uygundur. Fakat bu fiyatların çok aşağısındaki değerler, hayal kırıklığı yaşamanıza neden olabilir. Saç derisi beyne en yakın kısımlardan birisidir ve oldukça özen gösterilmesi gerekir. Bu sebeple, işin uzmanı olmayan kişilerce yapılmamalıdır” şeklinde konuştu.