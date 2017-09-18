Saç ekiminde kök problemine dikkat

Emrah Çinik, saç ekiminde tecrübenin çok önemli olduğunu söyledi.

Dr. Emrah Çinik, “Günümüzde hızla sosyalleşen dünyamızda, sağlıklı ve genç görünmek önem kazanmaktadır. Estetik görünüm sosyal hayatımızı ve iş hayatımızı pozitif yönde etkilemektedir. Saç dökülmesi, kişilerde fark edilen en yaygın estetik ve sosyal sorunlardan biri haline gelmiştir. 1973 yılında Amerikalı Senator William Proxmire’a Saç ekimi uygulanmış ve etrafındaki insanları şaşırtacak derecede başarılı doğal ve kalıcı sonuç elde edilmiştir. 40 yıldır uygulanan Saç ekimi bilimsel araştırmalarla geliştirilmiş ve günümüzde Kök Hücre Yöntemi ile FUE Saç ekimi olarak son halini almıştır. Kök Hücre Yöntemi ile FUE Saç ekimi çok hızlı ve olumlu gelişme göstermiştir, prosedürler dünya çapında ortak uygulamalarla belirlenmiş ve son derece memnun edici, doğal ve kalıcı sonuçlar elde edilmiştir. Elde edilen mükemmel sonuçlar ile saç ektirmeye karar verenlerin sayısı her geçen gün artmaktadır ve tüm dünyada son derece popüler bir uygulama haline gelmiştir. Hastanemizde ücretsiz muayene ve saç analizi , alanında deneyimli doktorlarla ile yapılmaktadır. Sizde saçlarınıza kavuşmak istiyorsanız Cosmedica Hastanesinin deneyimli doktor kadrosuyla hemen iletişime geçebilir ve ücretsiz randevunuzu alabilirsiniz” dedi.

Kök hücreli FUE saç ekiminin 4 aşamadan oluştuğunu kaydeden Dr. Çinik, “Kök hücrelerin elde edilmesi. (1 saat ) Kök hücreler, yoğun olarak büyüme faktörleri içermesi ve hasarlı dokuları iyileştirmesi ve yeni kılcal kan damarlarının oluşmasını sağlamasıyla birçok tıp dalında tedavilerdeki yerini almıştır. 4 aşamadan oluşmaktadır. Kök Hücreli Saç Ekimi işlemi 4 önemli alanda avantaj sağlamaktadır. Büyüme faktörleri ve kılcal kan damarları oluşumu uyarılarak, yeni ekilen saç köklerinin ekildikleri dokuya daha hızlı uyum sağlamasına yardımcı olur ve ekilen saç köklerinin canlı kalması sağlanarak daha iyi neticeler elde edilir. Alınan Saç köklerinin ekilmesine kadar geçen sürede (2-3 saat) ,en doğal ortamda, daha canlı kalması ve zarar görmemesi. Bölgedeki ince ve cansız tüy şeklindeki saç köklerini uyararak canlandırması. Saç alınan bölgelerin daha hızlı iyileşmesi Uzun süre dışarıda bekletilen saç kökleri doğala en uygun ortamda (kök hücreli )bekletilirse canlılığını koruyacak ve daha iyi sonuçlar elde edilecektir. Böylelikle graftlar uzun süre nemli kalır, oksijenlenir ve vücudun doğal asit alkali dengesinde saklanmış olur. Bunun için sizden özel bir tüpe 20 cc kadar kan alınır, laboratuvarda özel işlemden geçirilir ve yine size ait olan onarıcı, uyarıcı büyüme faktörlerinden oldukça zengin saf serum plazması elde edilir. %100 doğal ve kendinizden elde edilen bir üründür, hiçbir yan etkisi yoktur, uygulama sonrası iz kalmaz. PRP, içerdiği 7 ana kök hücre uyarıcı büyüme faktörü ile hem dış ortamda saç kökünün sağlam kalmasını sağlamakta hem de ekildiği yerde içerdiği yeni mikro damar oluşturucu büyüme hormonuyla kısa sürede saç köklerinin oksijen ve besin alımını sağlamaktadır. PDGF (Platelet derived growth factor) TGF-a & b (Transforming growth factor alpha & beta) EGF (Epidermal growth factor) FGF (Fibroblast growth factor) Insulin-like growth factor (IGF) PDEGF (platelet derived epidermal growth factor) PDAF (platelet derived angiogenesis factor) Merkezi Amerika’da bulunan Uluslararası Saç Cerrahları Birliği yayınladığı bilimsel çalışma ile saç ekim işlemi esnasında PRP’nin kullanılmasını tavsiye etmektedir” ifadelerini kaydetti.

İkinci aşamanın saç köklerinin FUE micromotor ile alınması (2-3 saat) olduğunu ifade eden Dr. Çinik, "Saç köklerinin hiçbir kesi izi olmadan, dikiş kullanmadan 0,6-0.7 mm çapında özel punch uçlarına sahip mikromotorlar ile foliküler üniteler (greft) şeklinde ense bölgesinden ve yanlardan(iki kulak üstü) çıkarılması işlemidir. İlk olarak micromotor yöntemiyle saç köklerine ulaşılabilmesi için ense bölgesindeki saçlar traş edilir . Saç köklerin alınacağı bölgeler işaretlenir ve bu bölgeler lokal anestezik ilaçlar ile uyuşturulur. Greftler (saç kökleri ) micromotor ile alınır.Saç kökünüzün kalınlığına göre kullanılacak micromotor boyutları belirlenir. Önce 0.6 mm punch lar ile 1 saç teli içeren greftler alınır.Sonra 0.7 mm punchlar ile 2’li 3 lü saç teli içeren greftler alınır . Greftler, onu çevreleyen mikroskobik anatomik doku ile birlikte, silindirik bir tarzda çıkar ve bir mikro penset ile nazikçe çekilir ve tabandan ayrılarak gelir Greftler tekli,ikili ve üçlü saç teli içeren gruplara ayrılır ve özel kök hücreli bir solüsyon içerisine 100’lük gruplar halinde dizilir" açıklamalarında bulundu.

Dr. Emah Çinik diğer aşamaları şöyle sıraladı:

"3.Saç kökleri için kanalların açılması (1 SAAT ): Doktorunuz ile birlikte ön saç çizginiz oluşturulduktan sonra kanallar açılır. Kanalların açılması, saç ekiminde doğal sonuç için en önemli aşamadır ve tüm işlemin en çok tecrübe, estetik ve teknik beceri gerektiren kısmıdır. Ekilecek greft sayısı kadar kanal açılmalıdır. Saç köklerinin çapı ve uzunluğu hesaplandıktan sonra ” lateral slit yöntemi ” ile saç köklerinin yerleştirileceği yuvalar (kanallar) belirli derinlikte ve açıda açılır. Kanallar açıldıktan sonra, Kök hücre içeriği graftların ekileceği bölgeye enjekte edilir. Böylece büyüme faktörleri ve kılcal kan damar oluşumu uyarılır. Yeni ekilen saç köklerinin ekildikleri dokuya daha hızlı uyum sağlamasına yardımcı olur ve ekilen saç köklerinin canlı kalması sağlanarak daha iyi neticeler elde edilir. Kanal Açma İşleminin Önemi; Açılacak kanallarının derinliği köklerin boyu ile çapı ekilecek köklerin kalınlığı ile, yönleri de önceden var olan saçların orijinal yönleri ile uyumlu olmalıdır. 1- Kendi doğal saç köklerimiz cildin belirli bir derinliğine yerleşmiştir. Bu derinlikte saç köklerimizi canlı tutan kılcal kan damarları mevcuttur. Saç kökleri kanallara yerleştirildikten sonra uzayabilmesi için kılcal kan dolaşımı ile etkileşim haline geçmesi ve beslenmesi gerekir. Bu anlamda saç köklerinin cilde belirli bir derinlikte yerleştirilmesi çok önemlidir .Aksi halde ekilen saç kökleri uzamayacaktır. 2- Saç kanallarının açısı, tamamen doğal ve ekim yapıldığı belli olmayacak yönlerde açılmalıdır. Ön bölgede saç çizgisindeki saçlar 45 derece öne doğru uzarlar. Arkaya doğru bu açı değişir ve tam tepe bölgesinde saçlar 60-70 dereceyle uzar. Arkada ise saçların çıkış yönü geriye-aşağıya doğru gitmeye başlar. Enseye yakın bölgelerde 45-60 derece aşağıya doğru çıkarlar. Kanallar bu açılara, yani bulunduğu bölgedeki saçların çıkma yönüne uygun yönde açılırlar. 3-Açılacak kanal çapları mümkün olduğunca küçük ve aynı zamanda saç köklerinin rahat girebileceği kadar geniş olmalıdır.

4.Saç köklerinin ekilmesi (2-3 SAAT): Yemek molası verildikten sonra Micromotor ile tek tek alınan saç köklerinin açılan saç kanalları içine yerleştirilmesi işlemidir. Saç ekiminin bu son aşamasında, son derece hassas olan saç kökleri zarar verilmeden, doğru açı ile uygun derinliğe yerleştirilir. Sabır, dikkat ve tecrübe gerektirir. Doğal ve ekimin yapıldığı belli olmaması için alınan 1’li saç kökleri ön saç çizgisinde ilk sıraya ekilmelidir. Gür ve sık bir ekim görüntüsü oluşturması için, 2’li ve 3’lü saç kökleri ön saç çizgisine ekilen 1’li greftlerden sonra ekilmelidir. FUE uygulaması, yukarıda anlatıldığı gibi, son derece hassas ve ciddi bir işlemdir, tecrübe son derece önemlidir. Alanında iyi eğitimli, tecrübeli ve el becerisi olan kişilerce uygulandığında sonuçlar gerçekten şaşırtacak kadar mükemmeldir."