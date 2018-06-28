Saç ekiminde tıraşsız saç ekimi

Saç Ekimi Koordinatörü Engin Sönmez, “Uzmanlarımız tarafından uygulanan tıraşsız saç ekimi, günümüzde en popüler saç ekim yöntemidir. Ense bölgenizden FUE tekniği ile alınan saç kökleri donör bölgesinden alındığı belli olmadan yapılan bir uygulamadır, Bu uygulama özellikle profesyonellik yetenek ve tecrübe gerektirmektedir. Özellikle saçlarını tıraş ettirmek istemeyen, sanatçı, futbolcu ve bayanların tercih ettiği bu yöntem toplum içinde bu uygulamadan rahatsız olanlar için oldukça rahatlatıcı ve konforlu bir tekniktir” dedi.

Her saç sekline uygulanabilen tıraşsız saç ekimi operasyonu sonrasın da kişilerin iş ve sosyal hayatına geri dönebilmekte olduğunu ifade eden Sönmez, “Hairestetik Turkey saç ekim merkezimiz de tıraşsız saç ekimini başarıyla uygulayarak oldukça talep almaktayız. Bir seansta ortalama kişideki açıklığa göre 2000/2500 greft tıraşsız saç nakli yapmaktayız. Talebe göre ise 2 hafta sonra aralıklı seanslarda yapılabilmekte saç alınan bölgede operasyon anından itibaren iz kalmamaktadır. Birkaç yıl öncesine kadar saç ekiminde saç köklerinin çoklu ya da tek tek alımında donör bölgesi ve ekim bölgesi tıraş edilmekteydi. Bu toplum içerisinde yarısı tıraşlanmış saçla gezmek durumunda kalan kişiler için hiç de kolay bir durum değildi. Hatta saç ekimi yaptırmak isteyen birçok kişinin işlem sırasında donör bölgenin tıraşlandığını öğrendiklerinde saç ekiminden vazgeçtikleri de çok sık görülen bir durumdu. Tıraşsız Saç Ekimi tekniği, işte bu problemi ortadan kaldırmak üzere geliştirilmiş yeni bir tekniktir” diye konuştu.