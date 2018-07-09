Saç ekiminde yabancıların tercihi Türkiye

Türkiye’nin bu konuda çok başarılı olduğunu kaydeden Hairestetik Turkey Saç Ekimi Merkezinden Saç Ekim Koordinatörü Engin Sönmez, yurt dışından çok sayıda yabancının saç ekimi için Türkiye’ye geldiğini ifade etti.

Sönmez, "Özellikle saç ekimi uygulamalarında, Türkiye’ye gelen hastalar hem tedavi oluyor hem de tatil yapıyor. Kaş ve sakal ektirenler arasında Ortadoğu ülkesi yanı sıra Avrupa ülkeleri insanları ağırlıklı geliyor. Türkiye, sağlık turizminde dünyadaki ilk 10 ülke arasına girmeyi başardı. Türkiye’de saç ekimi operasyonunun maliyeti 2 ile 4 bin TL arasında değişirken, Avrupa’da bu rakam 5 katına kadar çıkıyor. ABD’de 15-20 bin doları bulan bu operasyon için özellikle Avrupalı ve Arap turistler Türkiye’yi seçiyor. Saç ekim merkezlerine en çok Almanya, Suudi Arabistan, Dubai, Katar, Kuveyt, Libya ve Irak’tan hasta geliyor. Arap ve Avrupalı turistlere paket turlar düzenliyor. Tedavi hizmetlerini aldıktan sonra üç gün kontrole gelmek zorunda. Bu süreyi İstanbul’da iyi geçirmesi için uygun programlar hazırlıyor. Rehberlerimiz eşliğinde şehir gezdiriliyor. Böylece yabancı misafirler hem saç ektirip hem güzel bir tatil yapmış oluyor." diye konuştu.