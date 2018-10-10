Saç ekiminin başarısını etkileyen faktörlere dikkat

Saç Ekimi Koordinatörü Engin Sönmez, dikkat edilmesi gerekenleri şöyle sıraladı:

“Saç ekimini yapacak olan tüm ekibin tecrübesi (plst. cerrah, doktor, sağlık personeli) Referansları; Size daha önce saç ekimi yapmış oldukları kişilerin telefonunu verebiliyorlar mı? Size öncesi ve sonrası fotoğraflar gösterebiliyorlar mı? Size saç ekimi hizmeti sunacak olan yerin kurumsal olup olmadığı? Size saç ekimi hizmeti sunulacak olan kurum ya da hastane hakkında bilginiz var mı? Ekim yapılmış olan saç belli olur mu? Özellikle saç köklerinin yerleştirileceği kanallar girintili çıkıntılı ve yönleri de kişinin daha önceki saçlarının çıkış yönü doğrultusunda açılmış ise ekilen saç belli olmaz. Size hizmet sunacak olan kurumun medyadaki gücü nedir? Sık sık kurumun reklamlarını ve farklı doktorlarını görsel ya da yazılı medyada görüyor musunuz ya da tek bir doktorun her zaman aynı konuyu noktası, virgülüne tekrarladığını mı görüyorsunuz? Kurumun doktorları ile görüşmeniz sırasında size ayrıntılı bilgi ile birlikte saç analiziniz ve gerekirse kan tahlilleriniz yapılıyor mu? Saç ekimi için aradığınız kurumun çalışanı telefona çıkıyor, görüşmenize katılıyor ve daha sonra da operasyonunuza giriyor ise - yani kurumun toplam çalışanı 2 ya da 3 kişiden oluşuyorsa - size nasıl sağlıklı hizmet sunacağını düşünmelisiniz. Hizmet alacağınız kurum size Havaalanından ya da diğer ulaşım yolları ile geldiğinizde sizi karşılayıp ve size uygun olan bir otele yerleşmenizi sağlayıp operasyon boyunca otel, hastane, klinik ve bütün İstanbul içi ulaşım hizmeti verebiliyor mu? Size hizmet verdikten 3 hafta, 2 ay ve hatta 6 ay sonra sizi arayıp sizin saçlarınız hakkında bilgi sahibi olmak isteniyor ve takibinizi yapılıyor mu? Kurum olarak farkımız yukarıdaki bahsettiğimiz konuları bizden hizmet alan misafirlerimize dil, din ırk ve en önemlisi ekonomik fark gözetmeden en iyi şekilde sunmaktır.”