Saç nakli ve saç ekimi yapımına dikkat

Saç Ekimi Koordinatörü Engin Sönmez, dünyada ve Türkiye'de uygulanan son saç ekimi tekniği olan Folliculer Unit Ekstraksiyonu yani FUE'nin hem saçı alırken hem de alınan saçı ekerken doğal sonuçlar elde etmeyi sağlayan bir saç ekimi tekniği olduğunu söyledi.

Saç Ekimi Koordinatörü Engin Sönmez, “Saç nakli diğer adıyla saç ekimi, iki kulak arasındaki, ensenin üst bölgesinde bulunan, genetik olarak dökülmeme özelliğine sahip sık ve sağlıklı saç köklerinin, lokal anestezi ile uyuşturulduktan sonra Hairestetik uzman ekibimiz tarafından tek tek mikromotor ile alınarak, kişinin saç açıklığı olan bölgeye lateral slitlerle saç yönü doğrultusunda kanalların açılarak ekim yapılması işlemidir” dedi.

FUE tekniğinde donör alanda neşter kullanılmadığını ifade eden Sönmez, “Dikiş atılmaz ve köklerin alındığı bölgede gözle görülür bir iz kalmaz, hastaya hiçbir komplikasyon oluşturmadan, günlük yaşamından alıkoymadan saçsızlık sorunu yaşayanları yeniden saçlarına kavuşturur. FUE'de ve FUT'ta çıkarma yöntemleri farklıyken elde edilen köklerin yeni yerlerine yerleştirilmesi tamamen aynıdır. Hairestetik kurumu olarak FUE tekniği ile bir seansta 1500-5000 greft adet adet Foliküler ünite (greft), 3 bin 750- 15 bin adet saç teli nakli gerçekleştirmekteyiz” şeklinde konuştu.