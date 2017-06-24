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24 Haziran 2017 11:02

Saçlarda olan yanık-yara izlerine dikkat

Saç Ekimi Koordinatörü Zeynep Günel, saçlarda olan yanık-yara izlerine dikkat edilmesi gerektiği konusunda uyarılarda bulundu.

Saçlarda olan yanık-yara izlerine dikkat

24 Haziran 2017 11:02


Real Hair Center Saç Ekimi Merkezinden Saç Ekimi Koordinatörü Zeynep Günel, “Real Hair Center diğer saç ekim merkezlerinin yapmaktan çekindiği ve uğraşmak istemediği yara, yanık, kafada yada yüzünüzde bulunan ameliyat izi veya küçüklükten kalan yaramazlığımızın izlerinden rahatsız olunması durumunda garantili saç ekimi yapmakta ve yapmış olduğumuz referanslarımızı da sizlere gönül rahatlığıyla sunmaktadır. Sizi rahatsız eden her ekim türü için tecrübeli bir ekip ile tam teşekküllü özel hastane ortamında özel ilgi ile saç ekiminde her zaman yanınızdayız” dedi.


Uzman dermatoloji ve plastik cerrahi kadroyla 7/24 hizmet vermekte olduklarını ifade eden Günel, “Real Hair Center diğer saç ekim firmaları gibi abartılı ve yalan sözlerden kaçınan bir saç ekim merkezidir. Size sonucunun ne olacağı, nasıl bir sürecin beklediğini, işlem öncesi ve sonrası neler yapılacağını size tüm detayları ile anlatmaktadır. Üstelik tüm işlemler hastane ortamında yapılmalı tam teşekküllü bir hastanede dışında saç ekimi operasyonları yapılmamalıdır. Çünkü hayatınız saçlarınızda daha önemlidir” şeklinde konuştu.




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