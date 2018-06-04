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04 Haziran 2018 16:18

Sağanak yağış Erzurum’da hayatı felç etti

Meteoroloji Bölge Müdürlüğünün ’kuvvetli yağış’ uyarısı yaptığı Erzurum’da doluyla karışık sağanak etkili oldu.

Sağanak yağış Erzurum’da hayatı felç etti

04 Haziran 2018 16:18

Kentte metrekareye 20 kilogram yağış düştü.


Erzurum’da saat 14.30 sıralarında başlayan sağanak yağmur, yaklaşık yarım saat sürdü. Metrekareye 20 kilogram yağış düşerken, bazı yerleşim birimlerine de dolu yağdı. Sağanak yağış Erzurum’da hayatı felç ederken, cadde ve sokakları su bastı. Yayalar sulara bata çıka yürümekte zorluk çekerken, bazı semtlerde de ev ve iş yerlerini su bastı.


Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, bölgede havanın parçalı ve çok bulutlu geçeceği, gece saatlerine kadar aralıklı ve gök gürültülü sağanak bekleniyor. Yağışların öğleden sonra Erzurum, Erzincan, Kars ve Ardahan çevrelerinde yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Sıcaklığın 2-3 derece mevsim normallerinin altında seyreden bölgede, rüzgarın kuzeyli yönlerden hafif ve yağış anında kuvvetli eseceği bekleniyor.


Gece vakti en düşük hava sıcaklığı Kars ve Ardahan’da 8, Erzurum ve Ağrı’da 9, Erzincan’da 14 ve Iğdır’da 16 derece olarak ölçüldü. Günün en yüksek sıcaklıklarının ise Iğdır’da 27, Erzincan’da 23, Ağrı’da 20, Kars ile Ardahan’da 19, Erzurum’da 18 derece olması bekleniyor.


Son 24 saatte metrekareye Ağrı’da 14,8, Erzurum’da 20,1, Ardahan’da 0,7, Kars’ta 0,6 ve Iğdır’da 0,3 kilogram yağış düştü.




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