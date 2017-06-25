Sağlık Bakanı Prof. Dr. Recep Akdağ’ın Ramazan Bayramı mesajı

Dr. Recep Akdağ, Ramazan bayramı dolayısıyla bir kutlama mesajı yayınladı.

Bakan Akdağ, mesajında şu ifadelere yer verdi; “Yardımlaşma ve dayanışmanın sembolü bereket ayı Ramazanı dolu dolu yaşadık. Milletçe, bir bayrama daha erişmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Bayramlar, ortak sevinçler yaşadığımız, ortak duyguları paylaştığımız müstesna günlerdir. Bu özel günleri birliğimiz, bütünlüğümüz için fırsata çevirmeli, manasına bağlı kalarak kardeşliğimizi güçlendirmeliyiz.

Bakanlık olarak vatandaşlarımızın huzur içinde bayramlarını geçirebilmesi için gereken tüm tedbirleri almış bulunuyoruz. Hastanelerimizde, başta aciller olmak üzere her hangi bir aksaklık yaşanmaması için gerekli planlamalar yapıldı. Böylesi günlerde de insanımızın sağlığı için büyük fedakârlıklarla görev yapan sağlık çalışanlarımıza şükranlarımı sunuyor, bayramlarını kutluyorum.

Ramazan ayında oruç vesilesiyle kazandığımız sağlıklı beslenme alışkanlıklarını devam ettireceğimizi umut ediyorum. Kültürümüzün ayrılmaz bir parçası olan bayram ikramları konusunda ölçülü olmamız gerektiğini hatırlatmak istiyorum.

Her bayram, birçok vatandaşımızı trafik kazalarında kaybediyoruz. Sevdiklerine kavuşmak için yola çıkanların trafik kuralları konusunda duyarlı olmalarını, bütün yolcuların emniyet kemeri takmalarını istirham ediyorum.

Vatandaşlarımızın ve ülkemizdeki misafirlerimizin Ramazan Bayramını en kalbi duygularımla tebrik ediyorum. Bayramın, ülkemiz başta olmak üzere, İslam Âlemine ve bütün insanlığa hayırlar getirmesini Rabbimden diliyorum.”