Sağlık Bakanı Recep Akdağ, bayramlaşma törenine katıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yaşadığı rahatsızlıkla ilgili soruya Akdağ, “Küçük bir rahatsızlık olmuş, çok iyi Allah’a şükür” dedi.

Tarihi Yakutiye Medresesindeki bayramlaşma törenine, Sağlık Bakanı Prof. Dr. Recep Akdağ, Erzurum Valisi Seyfettin Azizoğlu, AK Parti Erzurum Milletvekilleri Prof. Dr. Mustafa Ilıcalı, Zehra Taşkesenlioğlu, MHP Erzurum Milletvekili Prof. Dr. Kamil Aydın, 9’ncu Kolordu Komutanı Tümgeneral Mehmet Özoğlu, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Eyüp Tavlaşoğlu, Erzurum Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Muammer Yaylalı, İl Emniyet Müdürü Mehmet Aslan, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Mustafa Çelik, kaymakamlar ve diğer protokol üyeleri katıldı.

Basın mensuplarının bayramının nasıl geçtiğini soran Bakan Recep Akdağ, ‘Bayramda çalışıyoruz’ cevabını alınca, “Basın mensubu olmak zor. Dışarıdan iyi gibi görünüyor ama zor” dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yaşadığı rahatsızlıkla ilgili soruya kısa cevap veren Bakan Akdağ, “Küçük bir rahatsızlık olmuş. Çok iyi Allah’a şükür” ifadesini kullandı.

Bursa’daki Büyükorhan İlçe Jandarma Karakolunda 10 askerin zehirlenmesi ile ilgili soruya Akdağ, “Orada da incelemelerimiz devam ediyor. Toplu yemek yenilen yerlerde yemeklere bir takım bulaşma olmasından dolayı enfeksiyon riski bilinen bir risktir. Toplu yemek yenilen yerlerde meselenin dikkatle izlenmesi gerekiyor. Bütün kuruluşların buna itina etmesi gerekiyor. Her bir kuruma ayrı ayrı vazife düşüyor. Mesele olduktan sonra arkasına sebebini arıyoruz ama bu işle ilgili yönetmelikler var” dedi.

Törene katılan protokol mensupları Yakutiye Medresesi’ndeki bayramlaşma programının ardından Polis evi ve İl Jandarma Komutanlığı’nda düzenlenen bayramlaşma törenlerine katıldı.