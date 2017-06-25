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25 Haziran 2017 15:51

Sağlık Bakanı Recep Akdağ’dan asker ailelerine sürpriz

Sağlık Bakanı Prof.

Sağlık Bakanı Recep Akdağ’dan asker ailelerine sürpriz

25 Haziran 2017 15:51

Dr. Recep Akdağ, Erzurum’da Bölge Jandarma ve İl Jandarma Komutanlığında görevli askerleri aileleriyle kendi cep telefonundan görüntülü aramayla görüştürdü.


Sağlık Bakanı Recep Akdağ, Ramazan Bayramı dolayısıyla memleketi Erzurum’daki Bölge Jandarma ve İl Jandarma Komutanlığını ziyaret etti. Bakan Akdağ, askerlerin Manisa, Bayburt ve Antalya’daki ailelerine sürpriz yaparak kendi cep telefonuyla görüntülü aradı. Karşılarında Sağlık Bakanı Recep Akdağ’ı görünce kısa süreli şaşkınlık yaşayan asker aileleri, evlatlarıyla bayramlaşma fırsatı yakalayarak sıcak bir sohbet gerçekleştirdi.


Bakan Akdağ’a sürprizi için teşekkür eden aileler, mutluluklarını dile getirdi.




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