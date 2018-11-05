Sağlık Bakanlığı ile Atatürk Üniversitesi güç birliği için ilk adımı attı

Atatürk Üniversitesinde gerçekleştirilen bilgilendirme toplantısına; Erzurum Milletvekili Prof. Dr. Recep Akdağ, Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Fuat Gündoğdu, Erzurum il Sağlık Müdürü Dr. Mahmut Uçar ile şehirdeki sağlık kurum ve kuruluşlarının yöneticileri katıldı.

Milletvekili Akdağ: “Bu İş Birliği, Sağlık Hizmetlerinin Başarılı Bir Şekilde Sunulması İçin Gerekli”

Toplantının amacına değinen Milletvekili Prof. Dr. Recep Akdağ temel hedefin; tıp ve sağlık eğitimi dinamiklerine katkı sağlamak olduğunu belirtti. Planlanan protokolün; Sağlık Bakanlığına bağlı sağlık tesisleri ile üniversitenin ilgili birimlerinin görev ve hizmetlerini etkin ve verimli yürütülmesine olanak sağlayacağını aktaran Milletvekili Akdağ, ortak gaye ve menfaatler doğrultusunda sağlık hizmetlerinin başarılı bir şekilde sunulması, halk sağlığının geliştirilmesi ve kurumların diğer faaliyet alanlarında birlikte hareket etmesi için böyle bir adımın atılması gerektiğinin önemine değindi.

Rektör Çomaklı: “Kurumlar Deneyim ve Birikimlerini Paylaşacak”

Hedeflenen iş birliğinin tecrübe paylaşımına olanak tanıyacağını ve uygulamalarda kolaylıklar sağlayacağını kaydeden Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı, Araştırma Hastanesi ile Sağlık Bakanlığına bağlı hastaneler arasında çeşitli iş birliklerinin geliştirilmesi yönünde görüş alışverişinde bulunulduğunu dile getirdi.

Son derece gerekli olan bu protokol sayesinde kurumların deneyim ve birikimlerini paylaşacaklarına vurgu yapan Rektör Çomaklı; insani, fiziki ve teknolojik kaynakların ortak kullanılmasının, yatırımların birlikte planlanmasının, bina ve fiziksel alanlar, ekipman ve teknik donanım ile insan kaynaklarının uygun bir planlama ile etkileşimlerinin sağlanmasının Erzurum'u sağlık alanında daha da önemli bir konuma taşıyacağına dikkat çekti.

Hastaların En İyi Bakım Hizmetini Alabilmeleri Öngörülüyor

Şehirdeki sağlık kurumlarının altyapısı, çalışan sayısı ve hasta dağılımı hakkında bilgilerin sunulduğu iş birliği toplantısında; Yanık Merkezi, Organ Nakli Merkezi, Su Altı ve Hiperbarik Oksijen Tedavisi, Kemik İliği Nakli Merkezi gibi birimlerin bulundukları yerde güçlendirilmesi ve diğer hastanelerin de bu merkezlerden istifade etmesi yönünde mutabakata varıldı.

Ayrıca Sağlık Bakanlığı hastanesinde bulunan Da Vinci ismi ile bilinen “Robotik Cerrahi” işleminin üniversite hastanesinde görev yapan hekimler tarafından da kullanılması yönünde fikir birliği sağlandı. Bunun yanı sıra palyatif tedavi gerektiren hastaların en iyi bakım hizmeti alabilmeleri amacıyla kurumlar arasında iş birliğine karar verildi.

Kanserle Mücadele Konusu da Ele Alındı

Toplantıda ayrıca kanserle mücadele konusunda bilgi alışverişinde bulunuldu. 2015 verilerine göre Türkiye'de her 100 bin kişiden 213'üne kanser teşhisi koyulduğunu ve 2017 yılında 81 bin 527 kişinin kanser nedeniyle hayatını kaybettiğinin altı çizildi. Erkeklerde en fazla akciğer kanser türünün görüldüğü, kadınlarda ise tiroit kanserinin ilk sırada yer aldığına dikkat çekildi.

Sağlık Turizminde Artış Hedefleniyor

Çevre illerden gelen hastaların tanı ve tedavi amacıyla en iyi hizmeti alabilmeleri için etkin bir koordinasyonun sağlanmasının hedeflendiği toplantıda, sağlık turizmi konusunda Erzurum'a düşen payın artırılması yönünde üniversite ve Sağlık Bakanlığına bağlı hastanelerin iş birliği yapması ve bu yöndeki adımların takip edilmesi kararlaştırıldı.