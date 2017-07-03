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03 Temmuz 2017 15:53

Sağlık Sen Erzurum Şube Başkanlığı’ndan üyelerine bir hizmet daha

Sağlık Sen Erzurum Şube Başkanlığı, Erzurum’un seçkin eğitim kurumlarından biri olan Düşler Evi Anaokulu ile üyelerine yüzde 20 indirim anlaşması imzaladı.

Sağlık Sen Erzurum Şube Başkanlığı’ndan üyelerine bir hizmet daha

03 Temmuz 2017 15:53


Sağlık Sen Erzurum Şube Başkanı Abdullah Duman, geleceğimiz olan çocuklara yönelik her türlü yatıma ve hizmete hazır olduklarını belirterek, “Bizim geleceğimiz olan çocuklarımızın iyi eğitim almalarını sağlamak amacıyla Erzurum’un seçkin eğitim kurumlarından biri olan Düşler Evi Anaokulu ile yüzde 20 indirim protokolü imzaladık. Çocuklarımızın en iyi eğitimi alması ve geleceğe en güzel şartlarda hazırlanması bizim görevimizdir. Bu bilinçle çocuklarımıza yönelik her türlü desteği vermeye hazırız. Emeği geçen okul yönetimi ve çalışanlarına teşekkür ederim” dedi.


Düşler Evi Anaokulu Müdiresi Aysu Özçaylak ise çocuklara en iyi şartlarda eğitim verme gayreti içerisinde olduklarını ifade etti.


Düşler Evi Anaokulu’nun açıldığı günden bu yana ilklere imza attığını da belirten Özçaylak, “İngilizce ve Almanca dersleri başta olmak üzere yaratıcı drama, müzik ve ritim, görsel sanatlar, halk oyunları, modern dans, jimnastik, satranç, akıl oyunları ve eskrim gibi birçok alanda eğitim veriyoruz” diye konuştu.




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