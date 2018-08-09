Sağlık ve Ulaştırma’da Erzurum gündemi

Dr. Recep Akdağ, Selami Altınok ve İbrahim Aydemir, başkent siyasetinde Erzurum gündemi oluşturmaya devam ediyor. Yeni sistem çerçevesinde görev alan Bakanları ziyaret eden Erzurum milletvekilleri, görüşmelerde İl’e dair tespitleri paylaşıyor, 2023 hedefinde beklentileri aktarıyor.

ERZURUM GÜNDEM OLUŞTURMAYA DEVAM EDİYOR

Önceki gün Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy’u ziyaret ederek Erzurum gündemi oluşturan Erzurum Milletvekilleri Akdağ, Altınok ve Aydemir, programları kapsamında Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan’ı ziyaret ederek, Erzurum adına hayırlı olsun dileklerini iletti, İl’e dair yatırım ve proje sürecini ele aldılar.

SAĞLIK BAKANLIĞINDA SAĞLIK KENTİ ERZURUM GÜNDEMİ

Bölgesinde Sağlık Kenti olarak tanımlanan ve bu alanda marka iller arasında bulunan Erzurum’un AK Parti Milletvekilleri Akdağ, Altınok ve Aydemir, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’ya hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Ziyarette Sağlık Kenti Erzurum’a dair tespit ve beklentiler konuşuldu, ilin sağlık vizyonu ele alındı.

BAKAN TURHAN’LA ERZURUM İSTİŞARESİ

Sağlık eski Bakanı Recep Akdağ, İçişleri Eski bakanı Selami Altınok ve Milletvekili İbrahim Aydemir’in bakanlık ziyaretleri çerçevesinde bir diğer adresi Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı oldu. Bakanlık ziyaretlerinin devam edeceği ve Erzurum’un 2023 sürecindeki vizyonunun gündeme getirilme mesaisinin kesintisiz biçimde sürdürüleceğini bildiren AK Parti Milletvekili Aydemir, “Bakanlık tebrik ve istişare ziyaretlerimiz Ulaştırma ve Altyapı Bakanımız Mehmet Cahit Turan’la devam etti. Değerli Bakanlarımız Sayın Akdağ ve Sayın Altınok ile hayırlı olsun temennisinde bulunup, Erzurum’a dönük ulaştırma ve alt yapı gelişmelerini istişare ettik.” değerlendirmesini yaptı.