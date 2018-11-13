Sağlıklı seyahat için bağışıklık sisteminizi güçlendirin

Uzman Diyetisyen Şebnem Kandıralı Yıldırım, “Çinko, D vitamini, probiyotikler ve DNA koruyucu besinleri seyahate çıkılan hafta içinde alaraktan bağışıklık sisteminizi planlı bir şekilde harekete geçirerek güçlendirebilirsiniz” dedi.

Diyetisyen Yıldırım, bağışıklık sistemini güçlendirmek için şu önerilerde bulundu:

“1-Çinko ve D vitamini ile işgalcileri defedin: Çalışmalar D vitamininin insan bağışıklık sistemi regülasyonunda önemli bir rol oynadığını ve bazı bakteriyel/viral enfeksiyonlara yakalanma riskini azalttığını göstermektedir. Optimal sağlık için kan D vitamini düzeylerini 50-80 ng/mL de tutmak önemlidir. Bu aralıkta değilseniz günlük en az 5000 IU D vitamini alımı önerilmektedir. Multi vitamin kullanıyorsanız biraz çinko takviyesi aldığınızı düşünebilirsiniz fakat yeterli olmayabilir. 20-50 mg arası ek çinko takviyesinin fayda sağlayabileceği saptanmıştır. Hava kalitesi, yerel kirleticiler, otel havalandırmaları ve uçaklardaki geri dönüşümlü havalar patojenlere maruz kalmanızı arttırıp enfeksiyona yakalanma riskine katkıda bulunmaktadır. Çinko minerali anti viral özellik gösterdiğinden, rinovirüsün (grip) nazal yollardan hücrelere tutunmasını engellemektedir. Çinko asetat şeklinde pastil olarak alınması da işe yaramaktadır.

2- Sizin lehinize işleyen bakteriler: Probiyotikler yoğurt, kefir gibi besinlerde belli miktarlarda bulunan yararlı bakterilerdir. Bu canlı bakteriler bağışıklık sağlığı da dahil olmak üzere bulundukları konağa birçok sağlık faydası sunarlar. Bağışıklık sistemimizin yüzde 70'i bağırsak floramızın bütünlüğüne dayanarak fonksiyon gösterir. Yararlı bakterilere bolca sahip olduğumuza emin olmamız gerekir. Seyahatiniz süresince yüksek potansiyelli bir probiyotik karışım almayı düşünebilirsiniz. Sağlıklı bir bağırsak florasını korumak için çeşitli suşlar ve en az 15 milyar CFU içeren bir probiyotik takviye alınması önerilmektedir. Bağırsak florası sadece bağışıklık sistemini etkilemekle kalmayıp aynı zamanda beyin fonksiyonları içinde gereklidir. Örneğin; iş gezisi kaygısı yaşıyorsanız probiyotik alımına yönelebilirsiniz yapılan çalışmalar Lactobacillus helveticus R0052 ve Bifidobacterium longum R0175 suşlarının stresi azalttığı ve gevşeme sağladığını göstermiştir.

3- DNA'nızı Koruyun: Uçakların da X-ray cihazları gibi bizi radyasyona maruz bıraktığını biliyor muydunuz ? İnsanlar hem diğer yıldızlardan gelen kozmik radyasyona hem de güneş ışınlarından gelen solar radyasyona maruz kalırlar. Dünya'nın atmosferi bizi büyük ölçüde korusa da yüksek rakımlarda seyahat sıklıkları arttıkça koruma oranı azalmaktadır. Radyasyon vücudu serbest radikallere açık hale getirdikten sonra, dokularla etkileşime girip DNA gibi hücre yapılarını bozmaktadır. DNA hasarını önleyen başlıca besin öğeleri ve etkiledikleri kanser türleri: karotenoidler (lutein, astaksantin, likopen) prostat ve kolon kanserinde, koenzimQ10 kolon, baş ve boyun kanserlerinde, balık yağları (omega3) kolon ve deri kanseri, soyadan genistein lösemide, bitki polifenolleri birçok kanser türünde, probiyotikler kolon kanserinde, kuersetin baş ve boyun kanserlerinde, selenyum kolon ve meme kanserinde, C vitamini meme, kolon ve deri kanserinde, D vitamini kolon ve deri kanserinde, E vitamini karaciğer ve meme kanserlerinde koruyucu etki göstermektedir. Melatonin hormonunun da güçlü antioksidan özellikleri vardır. DNA'yı korur ve sağlıklı hücre bölünmesini teşvik eder. Çoğu insan ortalama 3 mg melatonin dozunu optimum uykuyu sağlaması için kullanır. Heyecan, rahatsız edici otel yatağı vb. sebeplerden ötürü her zaman iyi bir gece uykusu çekmeniz söz konusu olmayabilir. Alıştığınızın dışında saat farkı olan bir yere seyahat ediyorsanız melatonin kullanıp hızlıca vücudunuzun sirkadyen ritmini ayarlamasına yardımcı olabilirsiniz.”