Sağlıksız beslenme vücutta akne oluşturuyor

Tezel, “Akne, derideki yağ bezelerinde yağ üretiminin artması ve iltihaplanma sonucu cilt yüzeyine yerleşen sivilcelerdir. En sık ergenlik döneminde ve bölge olarak yüzde, sırtta, omuz başlarında görülür. Akne tedavisi güneşe karşı hassasiyeti arttırabilir veya kullanılan ilaçlar cildin kurumasına neden olabilir” dedi.

Cilt kuruluğunu önlemek için akne tedavisinden sonra cildin nemlendirildiğini kaydeden Doktor Fulya Tezel, “Yaz aylarında, terleme sonucu sürülen kremin etkisi kısa süreli olduğundan akne tedavisi için kış ayları önerilir” diye konuştu.

Doktor Fulya Tezel, akne oluşumun nedenleri ve tedavisi konusunda ise şunları söyledi; “En sık görülen cilt rahatsızlıklarından biri olan akne oluşumunun birçok sebebi olabilir. Bu sebeplerden ilki, yazının başında belirttiğimiz gibi ergenliktir. Hormonların dengesizleştiği bu dönemde androjen hormonu artarak yağ bezlerinin büyümesine ve fazla sebum üretimine sebep olur, bu da cildin parlak ve yağlı görünmesine sebep olur.

Akneye sebep olan diğer bir etken sağlıksız beslenmedir, Colorado Üniversite'sinde yapılan bir araştırmada genel olarak düşük karbonhidratlı besinler tüketen bir halk olan Yeni Gine insanlarında hiç akne sorunu yaşanmazken, Kuzey Amerika ve Batı Avrupa gibi karbonhidrat ağırlıklı beslenme alışkanlıklarının olduğu bölgelerde 15-25 yaş arasında %80, 25 ve üzerinde %50 civarında akne problemi görülmektedir. Diğer önemli etken cilt yapısı ve genetiktir. Araştırmalar, yağlı veya geniş gözenekli ciltlerde akne oluşumunun daha yaygın olduğunu kanıtlıyor.

Akne oluşumunu etkileyen diğer faktörler aşırı sinir ve stres altında olmak, sigara, Polikistik Over Sendromu ve yoğun kozmetik kullanımı olarak sıralanabilir.

AKNE TEDAVİSİ NASIL YAPILIR?

Aknenin yağ bezelerinin aktivitesini baskılamak ve komedon adı verilen siyah beyaz iltihaplı noktaların oluşumunu önleyen ilaç ve kremle tedavisi olduğu gibi lazer ile tedavisi de mümkündür. Lazer tedavisinde cilt ölü hücrelerden peeling ile arındırılır ve yüzde aşırı yağlı görünüme sebep olarak sivilce oluşumunu tetikleyen yağ bezlerinde küçülme sağlanır.

Tedaviye başlamadan önce aknenin şiddeti ve cilt tipine uygun tedavi seçilmelidir. Tedavi edilmeyen akneler ciltte iz bırakarak can sıkıcı sorunlara yol açabilir. Bu sebeple, sivilcelerinizden şikayetçiyseniz zaman geçirmeden bir dermatoloğa danışın.”