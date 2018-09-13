Sağlıkta Bölgesel Toplantı Erzurum'da

Sağlık Bakanlığı Kamu Hastaneleri Genel Müdürlüğü, Erzurum'da bölgesel toplantı gerçekleştirdi. Genel Müdürlük, 2018 Yılı Verimlilik Uygulamaları, Stok Yönetimi, Hastane Eczacılığı Hizmetleri, Klinik Mühendislik Hizmetleri, Taşınır İşlemleri ve Envanter Analizi ve İletişim ve Tanıtım Birimleri konularında bilgilendirme toplantısı gerçekleştirdi.

Erzurum Atatürk Üniversitesi Kültür Merkezi'nde düzenlen toplantının açılış konuşmasını yapan Kamu Hastaneleri Genel Müdürü Prof. Dr. Murat Alper, “Bu toplantıyı Ankara'da yapmak yerine bölgede yapmanın birçok avantajı var. Daha önce üç tane bölgesel toplantı yaptık. Dördüncüsü olan bu toplantıya geniş bir ekiple geldik. Hep birlikte konuları değerlendireceğiz” diye konuştu.

Toplantının en önemli ana maddeleri ise; yeni verimlilik rehberi ile sağlık tesisi yöneticilerinin tıbbi, idari ve mali süreçlere proaktif olarak katılması, acil servis ve poliklinik yoğunlukların azaltılması, yoğun bakım ve diğer hizmet süreçlerinin iyileştirilmesi, sağlık hizmet sunumunu aksatmadan kaynakların etkin kullanımının sağlanması, tüketimlerin hem miktar hem de tutar açısından incelenip kontrol edilerek israfın önlenmesi oldu.

Ayrıca iletişim, sağlık tesisleri medya tanıtımı ile digital yayıncılıkla ilgili konularda sorunlar ve çözüm önerileri istişare edilerek doğru ve güvenilir bilgi ağının kamuya ulaştırılması için çözümler ele alındı.

Kamu Hastaneleri Genel Müdürü Prof. Dr. Murat Alper, Kamu Hastaneleri Genel Müdür Yardımcısı Uzm. Dr. Naim Ata ve Av. Erol Gökdöl, Kamu Hastaneleri Genel Müdürlüğü Verimlilik ve Kalite Uygulamaları Daire Başkanı Uzm. Dr. Cihan Döğer, Tedarik Planlama, Stok ve Lojistik Yönetimi Dairesi Başkanı Uzm. Ecz. İrem Mühürcü, İstatistik, Sağlık Hizmetleri Dairesi Başkanı Uzm. Dr.Pınar Koçatakan, Acil Sağlık Hizmetleri Dairesi Başkanı Mustafa Taşkın, Hasta, Çalışan Hakları ve Güvenliği Daire Başkanı Fatma Şahin, Sağlık Bakım, Hasta Hizmetleri ve Eğitim Daire Başkanı Bilgen Bağcı Aydın, İdari Hizmetler ve İletişim Yönetimi Daire Başkanı Ali Özhan ve. Erzurum, Ağrı, Ardahan, Erzincan, Iğdır ve Kars İl Sağlık Müdürlükleri katıldı.

Erzurum İl Sağlık Müdürü Dr. Mahmut Uçar ise böylesine önemli bir toplantının Erzurum'da yapılmasının önemine dikkat çekerek, tüm konuklara katılımlarından dolayı teşekkür etti.