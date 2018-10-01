Erzurum'da 2 tane sahipsiz başıboş eşek, kazalara davetiye çıkarıyor.

Erzurum'un Oltu ilçesinde sahipsiz eşekler kazalara davetiye çıkarıyor. Oltu Karabekir Mahallesi Göle Caddesi'nde bu sabah saatlerinde iki başıboş sahipsiz eşek, trafiği alt üst ederek adeta kazaya davetiye çıkardı.

Sürücülere zor anlar yaşatan eşekler ara sokağa yürümeye devam edince trafikteki sürücüler rahatladı.

Sürücü Osman Kamacı, “Bu başı boş hayvanlar her zaman kazaya davetiye çıkarıyor. Bir anda önümüze çıkıyorlar. Bunlar yetkililer toplatmalı" dedi.