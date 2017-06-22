Vücudu tamamen yanan aşçı, yanık merkezinde yaklaşık 1 ay süreyle tedavi gördü. Tedavinin ardından Yanık Merkezinden taburcu olan Mustafa Polat (68) sağlık yetkililerine bol bol dua etti.

Olay geçtiğimiz 28 Mayıs günü Erzurum’un Oltu ilçesi İpekçayır Mahallesinde bulunan maden ocağı şantiyesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, şantiyede aşçılık yapan Mustafa Polat (68) olay günü arkadaşlarına sahurda yemek ısıtmak için tüpü yakmak istedi. Polat, tüp yanmayınca kuzine sobayı yakmak için çırayı ateşledi. O sırada mutfağa dolan gaz patladı. Olay sırasında vücudunda yanıklar oluşan Polat, Erzurum Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yanık Merkezinde tedavi altına alındı.

Şantiyede aşçı olarak çalıştığını belirten 68 yaşındaki Mustafa Polat, yaşadığı şok patlamanın etkisinden kurtulamazken gözyaşları içerisinde şöyle anlattı:

"3 yıldır şantiyede aşçı olarak çalışıyorum. O gün gece çalışan arkadaşların sahurda yiyeceklerini ısıtmak için tüpü açtım. Tüp yanmadı. Orada kuzine soba vardı. Onu yakıp onun üzerinde ısıtayım dedim. Bu sırada çırayı ateşleyince biranda bir patlama meydana geldi. Biriken gaz sarmış mutfağı. Beni kaldırıp havaya fırlattı patlama. Kendime geldiğimde her tarafımı ateş sarmıştı. Üzerimde bulunan peştamal giysilerim yanıyordu. Kendimi can havliyle dışarı attım."

Olay sonrasında Erzurum Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yanık Merkezinde tedavi altına alınan Mustafa Polat’ın vücudunda 2. derece yanık tespit edildi. Yanık Merkezinde vücudu tamamen sargıya alınan Polat’ın en büyük destekçisi eşi Yaşagül Polat oldu.

“Yanık Merkezinden taburcu olurken dualar ağzından düşmedi”

Erzurum Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yanık Merkezinde yaklaşık 1 aydır tedavi gören ve sağlığına kavuşan Mustafa Polat, Ramazan Bayramı dolayısıyla doktorlarının da onayıyla bugün taburcu oldu.

Taburcu olurken tedavisi sırasında gördüğü ilgi ve şefkat dolayısıyla Sağlık Bakanı Recep Akdağ’dan hastane yetkililerine, sağlık çalışanlarına bol bol dua ederek teşekkürde bulunan Mustafa Polat, “Şükürler olsun sağlığıma kavuştum. Yetkililerin hepsinden Allah razı oldun. Sağlık Bakanımdan, Başbakanımdan Allah razı olsun. Böyle bir hastane imkanı sunarak bu millete hizmette bulunuyorlar. Ben kurban olurum onlara. Canımı feda ederim.” dedi.