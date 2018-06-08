Saime Hatun Külliyesi açıldı

Erzurum Büyükşehir Belediyesi tarafından 2017 yılında yapımına başlanan Yenişehir Adnan Menderes Mahallesinde bulunan Saime Hatun Camii’nin yanına inşa edilen içerisinde kız Kur’an kursu ve taziye evi bulunan Saime Hatun Külliyesinin açılışı yapıldı.

Külliyenin mahalle adına eğitimde ve sosyalleşmede önemli bir rol oynayacağını bu sebeple iki katı önem gösterildiğini ifade eden Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen "Geçen yıl burada bir teravih namazı kıldık o gün buranın yapımına karar verdik. Şükürler olsun bu aşamaya geldik. Fakat bu aşamaya gelince biraz fikriyatım da değişti. Dedik ki burayı mahalleye tamamen kazandıralım. Telsiz bölgemiz şehirden kopuk bir bölge. Bu tesislere şimdi spor aletleri alıp koyacağız. Ayrıca Kuran okutulacak mahallede bir kütüphanemiz olacak. Burada bir kütüphanemiz olsun çocuklarımız gelip ev ödevlerini hazırlasınlar burada derslerine çalışsınlar bir salon oluşturalım. Mahallemizde cenazeler insanlar evlere sığmıyor bir taziye salonu inşa ettik. Yine mahalle insanlarımız için külliyeye bir çay ocağı inşa ettik şehrimize ve telsizler bölgemize hayırlı olmasını diliyorum" şeklinde konuştu.

Palandöken İlçe Müftüsü Abdurrahman Kotan ise Külliyede sadece gençlerin değil orta yaş ve ileri yaştaki kişilerin de eğitim alabileceklerini ifade ederek "Rabbim Saime Hatun Kız Kur’an Kursumuzda inşallah vatanına milletine bağlı, dinine devletine bağlı helal haram hassasiyeti ve duyarlılığı olan nesiller yetiştirmeyi nasip eylesin. Aynı zamanda burada genç nesiller değil bizim gibi orta yaş ve ileri yaşta ki kişilere de hem Kur’an-ı Kerim öğretme hem ilim bilgileri hem de ahlaki konularla ilgili gerekli bilgilendirmeyi de yapıp toplumda ki görmüş olduğumuz olumsuz durumları milli ve manevi değerlere aykırı olan tutumları inşallah vatandaşlarımız eliyle birlikte güzel çalışmalar yapacağız" dedi.

Erzurum hafız yetiştiren bir üretim fabrikası

Son yıllarda Erzurum’da hafız yetiştirme sayısının giderek arttığını dile getiren Kotan "Erzurum milli ve manevi değerlerine bağlı özellikle hafızlık müessesesinin köklü olduğu bir şehirdir. Malum bu hafızlık müessesesiyle ilgili özellikle Erzurum’da ramazan ayında ve özellikle aralık ayının son 15’i ocak ayının ilk 15’i arası ‘bin bir hatim’ kültürünün olduğu zaman dilimlerini yaşıyoruz. Bu nasıl neden yaşanıyor diyecek olursanız bu Erzurum’daki hafızların ve Kur’an okuyanların fazlalığından kaynaklanıyor. Özellikle yatılı Kur’an kurslarımız, kız ve erkek Kur’an kurslarımız var. Bunlara teşvikle ilgili özellikle din görevlilerimizin rolü çok büyük. Diyanet İşleri Başkanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı arasında İlçe Müftülükleriyle, İlçe İl Milli Eğitim Müdürlükleri arasında belirli protokoller imzalanıyor. Bu protokoller çerçevesinde hem çocuklarımız imam hatibe gidiyor okullarını okuyor hem de Kur’an kurslarına gidip hafızlıklarını yapıyorlar. Halkımızda artık duyarlılık var onlar artık benim çocuğum hafız olsun ama mühendis de olsun diyorlar. Bu şekilde veliler yaklaştığı için Erzurum’da zamanla hafızlığa yönelme oluyor. Erzurum geneliyle alakalı yıllık olarak tahmini sayı 200 civarı her yıl hafız yetiştiriliyor. Erzurum bir hafız makinesi. Şunu özellikle söyleyeyim Diyanet İşleri Başkanlığı teşkilatı içerisinde de yüzdeye vurduğunuz zaman yaklaşık yüzde 8 yüzde 10 arası Diyanet İşleri’nde görev yapan hafız veya hafız olmayan Erzurumlu görevli sayımızda var. Erzurum’u hafız yetiştiren bir üretim fabrikası olarak görebiliriz" diye konuştu.

Açılışa AK Parti Erzurum Milletvekili Orhan Deligöz, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Palandöken İlçe Müftüsü Abdurrahman Kotan, Camii dernek üyeleri ve vatandaşlar katıldı.

Açılış konuşmalarından ardından Palandöken İlçe Müftüsü Abdurrahman Kotan tarafından dua edildi ve kurdele kesildi. Kurdele kesiminden sonra Külliye içerisinde bulunan Kız Kuran Kursu ve Taziye Evi gezildi.