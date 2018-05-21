Şampiyon şehrin şampiyon takımı BB. Erzurumspor

Süper Lig’in yeni ekibi B.B. Erzurumspor’u Erzurum Havalimanı’nda krallar gibi karşılayan Erzurumlular, şehirde adeta bayram havası estirdi. Havalimanı’ndan Cumhuriyet Caddesi’ne kadar oluşturulan araç konvoyunda Mavi-Beyazlı taraftarlar doyasıya eğlendi. Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı ve aynı zamanda Büyükşehir Belediye Erzurumspor’un Onursal Başkanı olan Mehmet Sekmen, Erzurumspor otobüsünde vatandaşları selamladı. Dadaşların yoğun sevgi seline uğrayan Başkan Sekmen, Erzurumspor kafilesini karşılamaya gelen vatandaşları selamladı. Karşılama töreni sonrası Cumhuriyet Caddesi’nde kurulan platformda halkı selamlayan Erzurumsporlu futbolcular ve kaleci Hakan Canbazoğlu, yoğun ilgi gördü. Kulüp yönetimi, teknik heyet ve futbolcularla birlikte şampiyonluk kupasını havaya kaldıran Başkan Sekmen, “Söz verdiğimiz gibi Palandöken Kartallarını Süper Lig’e çıkardık. 3 yılda 3 kupa aldık. Bize bugünleri yaşatan Rabbime şükürler olsun. Erzurum her şeyin en güzeline layıktır. İnşallah Süper Lig’de fırtına estiren bir takım olacağız. Bize güvenen ve destek veren tüm herkese ve şampiyon şehrin şampiyon takımını bağrına basan hemşehrilerime teşekkür ediyorum” dedi.

Taraftarlara da şükran duygularını ileten Başkan Sekmen, “Takımımızın on ikinci adamı olan taraftarlarımız da şampiyonluğun baş mimarıdır. Mavi Beyazlı camiaya gönül veren tüm taraftarlarımıza şükranlarımı sunuyorum” dedi. Kutlama programı mehteran konseri ve hava fişek gösterisiyle sona erdi. Bu arada yağmura aldırış etmeden Cumhuriyet Caddesi’ndeki tarihi ana şahit olan on binlerce vatandaş, hep bir ağızdan “Şampiyon Erzurumspor” tezahüratında bulundu.