Şampiyon teknik kadro bozulmadı

Erzurum ekibinde Teknik Direktör Mehmet Altıparmak ile 1 yıl, Sportif Direktör Zafer Demir ile de 2 yıllık sözleşme imzalandı.

Kulüp tesislerinde düzenlenen imza törenine Büyükşehir Belediye Erzurumspor Kulübü Başkanı Mevlüt Doğan, Asbaşkan Ünsal Kıraç, Başkan Yardımcısı Mehmet Tan Özyapar, Yönetim Kurulu Üyeleri Zeki Arıcıoğlu ve Tuncay Akpınar katıldı. Şampiyonlukta çok büyük pay sahibi olan teknik heyeti bir kez daha kutlayan Başkan Doğan, “Süper Lig’de fark oluşturacak iddialı bir ekip ortaya çıkarmak istiyoruz. Bu nedenle ince eleyip sık dokuyoruz. İlk etapta, büyük özveriyle çalışarak şampiyonlukta büyük emeği olan Teknik Direktör Mehmet Altıparmak ile Sportif Direktör Zafer Demir ile yeni başarılara yelken açacağımıza inandığımız için birlikte yola devam etme kararı aldık. Değerli hocamız ile 1, Zafer Demir ile de 2 yıllık sözleşme imzaladık. Onursal Başkanımız Mehmet Sekmen’in de desteğiyle iddialı bir takım oluşturmak için elimizden gelen her şeyi yapacağız” dedi.

Yurt dışı seferi

Hayatının en güzel günlerinin geçtiği B.B. Erzurumspor camiasının içinde kalmaktan dolayı çok mutlu olduğunu ifade eden Teknik Direktör Altıparmak, zorlu bir ligde mücadele edeceklerini ve bu nedenle transferde hata yapmamak için çok dikkat ettiklerini ifade etti.

Süper Lig’de kalıcı olacaklarının altını çizen Altıparmak, “Bir kaç gün içinde yurt dışına çıkacağım. Büyük Erzurumspor taraftarı şunu iyi bilsin ki, onları yine mutlu edecek bir takım oluşturacağız” diye konuştu.

Hem futbolculuğu hem de sportif direktörlüğü döneminde başarılı işlere imza atan Zafer Demir de, “Ben bu ailenin bir parçasıyım. Başarılı olmak için çok çalışmaya devam edeceğiz” dedi.

İç transfer çalışmaları

Öte yandan Büyükşehir Belediye Erzurumspor iç transferde kaleci Hakan Canbazoğlu, Mert Nobre, Burhan Eşer, Jasmin Scuk, Lokman Gör, Erhan Çelek ve Hakan Arslan ile yeniden sözleşme imzalayacak.