Diğer
Kategoriler
06 Haziran 2018 15:55

Şampiyon teknik kadro bozulmadı

Süper Lig’in yeni ekiplerinden Büyükşehir Belediye Erzurumspor, takımı şampiyonluğa taşıyan teknik kadroyu bozmadı.

Şampiyon teknik kadro bozulmadı

06 Haziran 2018 15:55

Erzurum ekibinde Teknik Direktör Mehmet Altıparmak ile 1 yıl, Sportif Direktör Zafer Demir ile de 2 yıllık sözleşme imzalandı.


Kulüp tesislerinde düzenlenen imza törenine Büyükşehir Belediye Erzurumspor Kulübü Başkanı Mevlüt Doğan, Asbaşkan Ünsal Kıraç, Başkan Yardımcısı Mehmet Tan Özyapar, Yönetim Kurulu Üyeleri Zeki Arıcıoğlu ve Tuncay Akpınar katıldı. Şampiyonlukta çok büyük pay sahibi olan teknik heyeti bir kez daha kutlayan Başkan Doğan, “Süper Lig’de fark oluşturacak iddialı bir ekip ortaya çıkarmak istiyoruz. Bu nedenle ince eleyip sık dokuyoruz. İlk etapta, büyük özveriyle çalışarak şampiyonlukta büyük emeği olan Teknik Direktör Mehmet Altıparmak ile Sportif Direktör Zafer Demir ile yeni başarılara yelken açacağımıza inandığımız için birlikte yola devam etme kararı aldık. Değerli hocamız ile 1, Zafer Demir ile de 2 yıllık sözleşme imzaladık. Onursal Başkanımız Mehmet Sekmen’in de desteğiyle iddialı bir takım oluşturmak için elimizden gelen her şeyi yapacağız” dedi.



Yurt dışı seferi


Hayatının en güzel günlerinin geçtiği B.B. Erzurumspor camiasının içinde kalmaktan dolayı çok mutlu olduğunu ifade eden Teknik Direktör Altıparmak, zorlu bir ligde mücadele edeceklerini ve bu nedenle transferde hata yapmamak için çok dikkat ettiklerini ifade etti.


Süper Lig’de kalıcı olacaklarının altını çizen Altıparmak, “Bir kaç gün içinde yurt dışına çıkacağım. Büyük Erzurumspor taraftarı şunu iyi bilsin ki, onları yine mutlu edecek bir takım oluşturacağız” diye konuştu.


Hem futbolculuğu hem de sportif direktörlüğü döneminde başarılı işlere imza atan Zafer Demir de, “Ben bu ailenin bir parçasıyım. Başarılı olmak için çok çalışmaya devam edeceğiz” dedi.



İç transfer çalışmaları


Öte yandan Büyükşehir Belediye Erzurumspor iç transferde kaleci Hakan Canbazoğlu, Mert Nobre, Burhan Eşer, Jasmin Scuk, Lokman Gör, Erhan Çelek ve Hakan Arslan ile yeniden sözleşme imzalayacak.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ERZURUM HABERLERİ
ERZURUM HAVA DURUMU
23
°
C
GökGürültülü Sağnak Yağışlı
  • Perşembe
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    23°C
  • Cuma
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    22°C
  • Cumartesi
    Parçalı Bulutlu
    22°C
  • Pazar
    Çok Bulutlu
    23°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç