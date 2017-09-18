Saray Bosna Caddesi’nde çirkin görüntü

Geceleri madde bağımlısı şahısların meskeni haline gelen metruk inşaat, gündüzleri de Saray Bosna Caddesi’nin üzerine karabasan gibi çöküyor.

Erzurum’da çevre düzenlemesi ve estetik yapılaşma adına adeta birbirleriyle yarışan belediyeler, şehrin merkezinde korkuluk gibi duran metruk inşaatı nedense görmezden geliyor. Yapımı yıllar önce durdurulan inşaat, artık çevre sakinlerini de bıktırdı. Gece geç saatlere kadar madde bağımlısı şahıslar tarafından işgal edilen inşaat, çirkin görüntüsüyle gündüzleri ise mideleri bulandırıyor. Şehir merkezinde birbiryle adeta estetik yarışına giren belediye başkanlarının, korku filmlerini aratmayan bu binayla ilgili olarak herhangi bir girişimde bulunmamaları da, ayrıca hayret uyandırıyor.

REKLAM AFİŞİ ASMAYI BİLİYORLAR, AMA YIKMIYORLAR!

Saray Bosna Caddesi ile Haşılefendi Caddesi’ni birbirine bağlayan yolun hemen girişinde bulunan inşaat, çevre sakinlerinin korkulu rüyası haline geldi. Hemen her gün çeşitli kavgaların meydana geldiği metruk inşaat, geceleri ise madde bağımlılarına adeta mesken oluyor. Tiner bağımlılarından alkollü şahıslara varıncaya dek gecenin geç saatlerine kadar kimliği belirsiz şahıslar tarafından istila edilen metruk yapı, son zamanlarda çevre sakinlerinin üzerine karabasan gibi çöktü. Medyada sık sık gündeme getirilmesine rağmen hiçbir belediye başkanının kılını kıpırdatmadığı bina, korku filmlerinde kullanılan setleri aratmadığı gibi, çürüdüğü için dökülmeye başlayan beton parçalarıyla çevreden geçenleri de tedirgin ediyor. Belediye başkanlarının kaldırmayı düşünmedikleri, ama üzerine her defasında metrelerce uzunlukta reklam afişi asmayı ihmal etmedikleri bina, istenmeyen olaylara da davetiye çıkarıyor. Çevre sakinleri, geçtiğimiz günlerde kaybolan bir kız çocuğunun tam polise haber verilecekken bu binada bulunduğunu belirterek, "Bu korkunç yapı yüzünden Allah korusun en sonunda birilerinin canı çok kötü yanacak" uyarısını yaptılar.

ALKOLİK VE MADDE BAĞIMLILARININ ADRESİ...

İnşaatının neden durdurulduğu dahi bilinmeyen o yapıyla ilgili olarak konuşan çevre sakinleri, "Kimileri ’ruhsat sorunu var’ diyor, kimileri ’müteahhit bırakıp kaçmış’ diyor ama kimse bu binayla ilgili net bir şey konuşmuyor. Şayet hukuka aykırı bir durum varsa bile zaten bina çürüdü gitti; yani inşaatına kalınan yerden devam bile edilemez artık. Öyle ya da böyle bu yapının sökülmesi gerekiyor. Varsa böyle bir süreci beklemek yerine belediyeler bu tehlikeli ve garabet yapıyı artık kaldırmalıdır. Bizim ne çektiğimizi anlamak istiyorlarsa da, bir gün gelip sabaha kadar binanın yanında beklesinler. Gece geç saatlere kadar alkoliklerin naralarını dinliyoruz, kavgalarını izliyoruz. Öyle ki, artık polis bile bu binadaki kavgalardan ve olaylardan bıkmış durumda. Güvenlik güçleri de burada nöbet tutamayacağına göre, belediye başkanlarına düşen en büyük sorumluluk bu çirkin ve bir o kadar da tehlikeli oyan yapıyı bir an evvel ortadan kaldırmaktır. Umuyoruz yine kulak ardı edip de, bizi duymamazlıktan gelmezler" diye konuştular.