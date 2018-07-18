Sarı semaver dökümün son ustası

Hızla gelişen teknoloji, unutulmaya yüz tutmuş birçok meslekle birlikte evlerde süs olarak da kullanılan sarı semaver dökümü mesleğini de etkiledi.

Son teknoloji elektrikle ve gazla çalışan semaverlerin sektörde kullanılmaya başlamasıyla, sarı semaver ustaları geçmişte yaşadığı yoğun iş temposunu arar hale geldi.

Erzurum’da mesleğin en son yetiştirdiği çıraklardan birisi olan 76 yaşındaki Hilmi Akkaş, mütevazi dükkanında mesleğini yaşatmaya devam ediyor.

50 yıldır sarı semaver dökümü ve tamirini yaptığını ifade eden Akkaş, “Bizim ustamız İran’dan gelmişti bu mesleği Rusya’da yapmıştı biz ondan öğrenmiştik bu mesleği. Erzurum’da önceden bizim ustamızdan başka bu mesleği yapan yoktu şimdi de sadece ben yapıyorum. Sipariş geliyor bazen Ankara’dan özel olarak yaptırmak istiyorlar yapıyorum gönderiyorum. Önceden dışarıya çok yapıyordum şimdi yaşlandım artık. Ben önceden dökümde dökerdim semaver haricinde şeker kırma makinaları da yapıyordum” dedi.

Çırak bulamadığını, eğittiği çırakların da artık bu mesleği yapmadığını belirten Akkaş, ”Amcaoğlum vardı uzun zaman yanımda çalıştı ona mesleği öğrettim. Eğer yaparsa bu mesleği memnun olurum ama yapmazsa da bir şey diyemem. Yapan yok bunu ben artık yaşlandım gözlerim görmüyor ellerim ağrıyor fazla çalışamıyorum öğlene kadar çalışıyorum. Bu mesleği yapanlar çıksa bile öylesine yapıyorlar işi bilmiyorlar eğitimini almamışlar. Bir işi yaptığın zaman her parçasını yapacaksın. Semaveri başka birisi yapıyor sonra yeniden bana getiriyorlar bunu yap diye neden çünkü yapanlar bu meslekle ilgilenmiyor baştan savma yapıyorlar” şeklinde konuştu.