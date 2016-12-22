Diğer
Kategoriler
22 Aralık 2016 15:12

Şarkın Kilidi Hakk’a yürüdü

Şarkın Kilidi Hakk’a yürüdü

22 Aralık 2016 15:12

Oltu’nun renkli simalarından Şarkın Kilidi lakabıyla bilinen Selahattin Polat (75) Hakk’ın rahmetine kavuştu.
Hayatı boyunca ikamet ettiği Oltu’ya bağlı Subatık Köyünden ilçeye hep at sırtında gelip giden Selahattin Polat, doğallığı ve içten tavırlarıyla ilçede herkesin sevgisini kazanmıştı.
At sırtında hemen her gün 7 kilometrelik yolu gelip giden Polat, “Atalarım at sırtında Viyana kapılarına kadar gitmiş, Ben de çok bir şey yapmıyorum. At sırtında Oltu’ya gelip gidiyorum” sözü hafızalara kazınmıştı.
Gözü gibi baktığı atıyla üşenmeden her gün 14 kilometre yol kat eden Selahattin Polat’ın vefatı ilçede büyük bir üzüntüyle karşılandı.
Bugün öğle namazını müteakip Aslanpaşa Camiinde kılınan cenaze namazının ardından Selahattin Polat’ın cenazesi Subatık köyüne götürüldü. Sevenlerinin son yolculuğunda yalnız bırakmadığı Polat, dualarla köy mezarlığında toprağa verildi.



YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ERZURUM HABERLERİ
ERZURUM HAVA DURUMU
-7
°
C
Parçalı Bulutlu
  • Cuma
    Parçalı Bulutlu
    -7°C
  • Cumartesi
    Kar Yağışlı
    -2°C
  • Pazar
    Kar Yağışlı
    -2°C
  • Pazartesi
    Kar Yağışlı
    -1°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Paykasa
Paykasa satın alma ve paykasa bozdurma işlemleri için en uygun paykasa fiyatlar
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.

Elektronik Sigara Modelleri
İndirimli Elektronik Sigara
www.elektroniksigara.ist
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
Gatete Tirajları
Günlük ve gerçek
Gazete Tirajlarına
ulaşmanın yolu!
www.gazetetirajlari.com
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Sağlık, güzellik, diyet...
Kadına özel, kadın sitesi
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç