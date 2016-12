Şarkın Kilidi Hakk’a yürüdü

Oltu’nun renkli simalarından Şarkın Kilidi lakabıyla bilinen Selahattin Polat (75) Hakk’ın rahmetine kavuştu.

Hayatı boyunca ikamet ettiği Oltu’ya bağlı Subatık Köyünden ilçeye hep at sırtında gelip giden Selahattin Polat, doğallığı ve içten tavırlarıyla ilçede herkesin sevgisini kazanmıştı.

At sırtında hemen her gün 7 kilometrelik yolu gelip giden Polat, “Atalarım at sırtında Viyana kapılarına kadar gitmiş, Ben de çok bir şey yapmıyorum. At sırtında Oltu’ya gelip gidiyorum” sözü hafızalara kazınmıştı.

Gözü gibi baktığı atıyla üşenmeden her gün 14 kilometre yol kat eden Selahattin Polat’ın vefatı ilçede büyük bir üzüntüyle karşılandı.

Bugün öğle namazını müteakip Aslanpaşa Camiinde kılınan cenaze namazının ardından Selahattin Polat’ın cenazesi Subatık köyüne götürüldü. Sevenlerinin son yolculuğunda yalnız bırakmadığı Polat, dualarla köy mezarlığında toprağa verildi.