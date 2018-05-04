Seçim kurullarında 100 bin imza yoğunluğu

24 Haziran tarihinde yapılması planlanan Cumhurbaşkanlığı seçimleri için, toplanması gereken 100 bin imza için başvurular bugün başladı. Türkiye genelinde olduğu gibi Erzurum’da da seçim kurulunun bulunduğu adliyede ilk gün yoğunluk yaşandı. Özellikle 100 bin imza ile aday olmak isteyen parti genel başkanları için, partililer seçim kurulunda imza verdi.

100 bin imza için adliyeye geldiklerini ve kampanya yaptıklarını belirten Saadet Partisi ve İyi Partililer, cumhurbaşkanı adaylarına imza verilmesini talep ettiler.