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04 Mayıs 2018 14:15

Seçim kurullarında 100 bin imza yoğunluğu

Cumhurbaşkanlığı adaylığı nedeniyle 100 bin imza başvurusu yapan siyasiler için Türkiye genelinde olduğu gibi Erzurum’da da seçim kurulunda yoğunluk yaşanmaya başlandı.

Seçim kurullarında 100 bin imza yoğunluğu

04 Mayıs 2018 14:15


24 Haziran tarihinde yapılması planlanan Cumhurbaşkanlığı seçimleri için, toplanması gereken 100 bin imza için başvurular bugün başladı. Türkiye genelinde olduğu gibi Erzurum’da da seçim kurulunun bulunduğu adliyede ilk gün yoğunluk yaşandı. Özellikle 100 bin imza ile aday olmak isteyen parti genel başkanları için, partililer seçim kurulunda imza verdi.


100 bin imza için adliyeye geldiklerini ve kampanya yaptıklarını belirten Saadet Partisi ve İyi Partililer, cumhurbaşkanı adaylarına imza verilmesini talep ettiler.




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